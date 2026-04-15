/Rajasthan News: बारां में खड़ी स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, अटरू रोड पर टला बड़ा हादसा

Baran Bus Fire News: बारां जिला मुख्यालय के अटरू रोड पर बुधवार तड़के एक भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया. भूल-भुलैया चौराहे के पास खड़ी एक निजी स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसमान में लपटें और धुएं का गुबार साफ दिखाई देने लगा. गनीमत यह रही कि दमकल विभाग की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.

रात 3 बजे का घटनाक्रम

हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा शहर गहरी नींद में था. बता दें कि रात करीब 3 बजे चौराहे के पास खड़ी बस से अचानक धुआं और आग निकलने लगी. सन्नाटे के बीच बस को जलता देख आसपास के लोग सहम गए और तुरंत प्रशासन को सूचना दी. आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. मौके पर जुटी भीड़ और आग की तपिश के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दमकल की मुस्तैदी, टल गया बड़ा नुकसान

हादसा स्थल पर स्लीपर कोच बस के बिल्कुल पास तीन अन्य बसें भी खड़ी थीं. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची. अग्निशमन दल ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सुरक्षित बची बसें

यदि आग बुझाने में थोड़ी भी देरी होती, तो पास खड़ी तीनों बसें भी जलकर राख हो सकती थीं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता था.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी होगी.पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह महज दुर्घटना थी या किसी की शरारत.