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Rajasthan News: बारां में खड़ी स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, अटरू रोड पर टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: बारां के अटरू रोड पर बुधवार तड़के खड़ी एक स्लीपर कोच बस में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और पास खड़ी तीन अन्य बसों को जलने से बचा लिया. पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: Apr 15, 2026, 03:02 PM|Updated: Apr 15, 2026, 03:02 PM
Rajasthan News: बारां में खड़ी स्लीपर कोच बस बनी आग का गोला, अटरू रोड पर टला बड़ा हादसा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran Bus Fire News: बारां जिला मुख्यालय के अटरू रोड पर बुधवार तड़के एक भीषण अग्निकांड से हड़कंप मच गया. भूल-भुलैया चौराहे के पास खड़ी एक निजी स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसमान में लपटें और धुएं का गुबार साफ दिखाई देने लगा. गनीमत यह रही कि दमकल विभाग की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया.

रात 3 बजे का घटनाक्रम
हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा शहर गहरी नींद में था. बता दें कि रात करीब 3 बजे चौराहे के पास खड़ी बस से अचानक धुआं और आग निकलने लगी. सन्नाटे के बीच बस को जलता देख आसपास के लोग सहम गए और तुरंत प्रशासन को सूचना दी. आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. मौके पर जुटी भीड़ और आग की तपिश के कारण इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

दमकल की मुस्तैदी, टल गया बड़ा नुकसान
हादसा स्थल पर स्लीपर कोच बस के बिल्कुल पास तीन अन्य बसें भी खड़ी थीं. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँची. अग्निशमन दल ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सुरक्षित बची बसें
यदि आग बुझाने में थोड़ी भी देरी होती, तो पास खड़ी तीनों बसें भी जलकर राख हो सकती थीं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता था.

जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी होगी.पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह महज दुर्घटना थी या किसी की शरारत.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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