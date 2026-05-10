/Rajasthan News: तपती धूप में भी जनता के बीच पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा, सुनी जनसमस्याएं

Radheshyam Bairwa Jan Samvad: हाड़ौती के बारां जिले में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी और लू के थपेड़े भी जनसेवा के संकल्प को डिगा नहीं पा रहे हैं. बारां-अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा की 'जन संवाद यात्रा' कवाई मंडल क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ जारी है. विधायक बैरवा चिलचिलाती धूप के बीच गांव-गांव पहुंचकर जनता के बीच संवाद कर रहे हैं.

चिलचिलाती गर्मी में पेड़ की छांव तले सजी जन-चौपाल

विधायक राधेश्याम बैरवा ने कवाई मंडल के टीगरी, महाराजपुरा, पटना, बरला, सिमनी और हनीहेड़ा गांवों का दौरा किया. गर्मी की तपिश को देखते हुए विधायक ने किसी तामझाम या वीआईपी कल्चर के बजाय गांवों में पेड़ की छांव के नीचे ही जन-चौपाल लगाई. बता दें ग्रामीणों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेयजल किल्लत, बिजली कटौती, सड़कों की खस्ताहाली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को विधायक के समक्ष रखा. विधायक ने जनता की पीड़ा सुनते ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए.

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विश्वास का सेतु

भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.'आपका विधायक आपके द्वार अभियान महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच अटूट विश्वास का सेतु है. मेरा दायित्व सिर्फ विकास कार्य करवाना ही नहीं, बल्कि हर गांव तक पहुंचकर आपकी समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करना है.'-राधेश्याम बैरवा, विधायक

'अंतिम छोर' तक लाभ पहुंचाने का संकल्प

विधायक ने दोहराया कि राज्य की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. जन संवाद यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक की इस सक्रियता और भीषण गर्मी में उनके बीच पहुंचने की पहल का स्वागत किया.

