Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /Rajasthan News: तपती धूप में भी जनता के बीच पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा, सुनी जनसमस्याएं

Rajasthan News: तपती धूप में भी जनता के बीच पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा, सुनी जनसमस्याएं

Rajasthan News: बारां-अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा भीषण गर्मी में गांव-गांव पहुंचकर जन संवाद यात्रा निकाल रहे हैं.टीगरी और सिमनी जैसे गांवों में उन्होंने पेड़ की छांव तले चौपाल लगाकर पेयजल और बिजली की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: May 10, 2026, 09:20 AM|Updated: May 10, 2026, 09:20 AM
Rajasthan News: तपती धूप में भी जनता के बीच पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा, सुनी जनसमस्याएं
Image Credit: Baran Atru MLA Radheshyam Bairwa

Radheshyam Bairwa Jan Samvad: हाड़ौती के बारां जिले में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है, लेकिन भीषण गर्मी और लू के थपेड़े भी जनसेवा के संकल्प को डिगा नहीं पा रहे हैं. बारां-अटरू विधायक राधेश्याम बैरवा की 'जन संवाद यात्रा' कवाई मंडल क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ जारी है. विधायक बैरवा चिलचिलाती धूप के बीच गांव-गांव पहुंचकर जनता के बीच संवाद कर रहे हैं.

चिलचिलाती गर्मी में पेड़ की छांव तले सजी जन-चौपाल
विधायक राधेश्याम बैरवा ने कवाई मंडल के टीगरी, महाराजपुरा, पटना, बरला, सिमनी और हनीहेड़ा गांवों का दौरा किया. गर्मी की तपिश को देखते हुए विधायक ने किसी तामझाम या वीआईपी कल्चर के बजाय गांवों में पेड़ की छांव के नीचे ही जन-चौपाल लगाई. बता दें ग्रामीणों ने बिना किसी हिचकिचाहट के पेयजल किल्लत, बिजली कटौती, सड़कों की खस्ताहाली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को विधायक के समक्ष रखा. विधायक ने जनता की पीड़ा सुनते ही मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्वास का सेतु
भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.'आपका विधायक आपके द्वार अभियान महज एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच अटूट विश्वास का सेतु है. मेरा दायित्व सिर्फ विकास कार्य करवाना ही नहीं, बल्कि हर गांव तक पहुंचकर आपकी समस्याओं को सुनना और उन्हें हल करना है.'-राधेश्याम बैरवा, विधायक

'अंतिम छोर' तक लाभ पहुंचाने का संकल्प
विधायक ने दोहराया कि राज्य की भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. जन संवाद यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने भी विधायक की इस सक्रियता और भीषण गर्मी में उनके बीच पहुंचने की पहल का स्वागत किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Mother’s Day Special: अपनी ममता घर छोड़, दूसरों की गोद भर रही है डॉ. आस्था और उनकी 'मदर टीम'

ट्रेंडिंग न्यूज़

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान में सोना चांदी औंधे मुंह गिरे नीचे! जल्दी से खरीद लें गोल्ड-सिल्वर

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

Rajasthan News: आधी रात एक्टिवा पर निकले जयपुर के कलेक्टर, शहर में दिखा ऐसा नजारा

Rajasthan News: सीकर में CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

जयपुर में सोना खरीदने वालों की मौज! आई तगड़ी गिरावट पर चांदी ने छुड़ाए पसीने, देखें 9 मई की पूरी रेट लिस्ट

राजस्थान के इस शहर में मकानों का रंग 'नीला' ही क्यों है? 99% लोग नहीं जानते असली वजह!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

गुलाबी नगरी को मिलेगा नया चमकदार लुक! रात 12 बजे से शुरू होगा मेगा क्लीन ऑपरेशन

Rajasthan News: तपती धूप में भी जनता के बीच पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा, सुनी जनसमस्याएं

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

गर्मियों में दोपहर के खाने में शामिल करें ये 2 चीजें, पेट की जलन को होगी खत्म!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सहकारिता विभाग में IAS समित शर्मा का '5S' फॉर्मूला, कबाड़ के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार, जानें क्या है पूरा प्लान ?

Summer Vacation 2026: राजस्थान में 17 मई से स्कूल छुट्टियां, पैरेंट्स के लिए लो-बजट में शानदार प्लानिंग

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान भजनलाल सरकार में फेरबदल की उलटी गिनती शुरू, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी!

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म! PM Kisan की 23वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट

राजस्थान में यहां मिल रहा है सबसे सस्ता पेट्रोल, रेट सुनकर खिल जाएगा चेहरा! तुरंत चेक करें कीमतें

राजस्थान के 5 जिलों में IMD का येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ चलेगी तेज हवाएं, बारिश की भी है संभावना

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में बदल जाएंगे जन आधार कार्ड के नियम, 1 जून से लागू होंगे नए रूल, हर अपडेट पर देने होंगे इतने रुपये

क्या आप जानते हैं रेगिस्तान में बहने वाली इकलौती नदी का नाम?

खिलौनों से खेलने की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड! बीकानेर की 'वंडर गर्ल' महान्या ने कर दिखाया बड़ा कमाल

Tags:
Baran News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर बवाल, कांग्रेसियों ने प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन के पोस्टर पर पोती कालिख

कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर बवाल, कांग्रेसियों ने प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन के पोस्टर पर पोती कालिख

kota news
2

सावधान! डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पड़ सकता है महंगा, गूगल से नंबर लेकर की कॉल तो खाली हो गया बैंक खाता

Karauli news
3

प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, डूंगरपुर के 36 सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम जारी

dungarpur news
4

Rajasthan News: गनाहेड़ा में ग्राम रथ का भव्य स्वागत, मदन राठौड़-रावत ने सुनी समस्याएं

Pushkar news
5

अफ्रीका के कुमासी में गूंजा राजस्थान का दर्द! अलसीसर के व्यवसायी की हत्या, 17 दिन बाद घर पहुंची लाश

Jhunjhunu news