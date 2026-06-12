Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

Rajasthan News: बारां के छबड़ा में जयपुर डिस्कॉम ने पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं. एईएन जयेंद्र सिंह झाला के नेतृत्व में लिफ्टर मशीन से ये ट्रांसफार्मर उतारे गए. बिजली चोरी से फीडरों पर ओवरलोड और राजस्व नुकसान हो रहा था. अब आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: Jun 12, 2026, 10:14 AM|Updated: Jun 12, 2026, 10:14 AM
Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस
Image Credit: Rajasthan News

Baran News: बारां में जयपुर डिस्कॉम ने उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की सतर्कता टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र के 5 अलग-अलग गांवों में ताबड़तोड़ दबिश दी और अवैध रूप से चलाए जा रहे 11 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं.

विद्युत निगम का दावा है कि इन अवैध ट्रांसफार्मरों के जरिए लंबे समय से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी, जिससे विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा था. इसके साथ ही फीडरों पर ओवरलोडिंग के कारण वैध उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती का दंश झेलना पड़ रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

भारी पुलिस बल और लिफ्टर मशीन के साथ दी दबिश
बिजली निगम के एईएन (AEN) जयेंद्र सिंह झाला के नेतृत्व में इस कार्रवाई के लिए एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया था. इसमें विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां और कवाई थाना पुलिस के जवानों को शामिल किया गया.

टीम ने जब गांवों में औचक छापेमारी की, तो बिजली चोरों में हड़कंप मच गया. विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी में लिफ्टर मशीन की सहायता से पोल पर चढ़े अवैध ट्रांसफार्मरों को नीचे उतरवाया और उन्हें ज़ब्त कर लिया. जांच में सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में बिना किसी विभागीय स्वीकृति या कनेक्शन के सीधे ट्रांसफार्मर लगाकर धड़ल्ले से कृषि और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली चुराई जा रही थी.

गांवों से हुई ज़ब्ती का पूरा ब्यौरा (कुल 11 ट्रांसफार्मर)
कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग-अलग गांवों से ट्रांसफार्मर अपने कब्जे में लिए, जिनमें आनंदपुरा गांव से 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सागोड़ा गांव से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बीलखेड़ा गांव से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सोनी गांव से 2 सिंगल फेज और 1 थ्री-फेज ट्रांसफार्मर और कंचनपुरा गांव से 1 सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर.

ईमानदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, दर्ज होंगे मुकदमे
बिजली निगम ने सभी 11 ट्रांसफार्मरों को जब्त कर अपने डिपो में रखवा दिया है और इन्हें अवैध रूप से लगाने वाले मुख्य आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत नामजद मुकदमे दर्ज करवाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एईएन जयेंद्र सिंह झाला का बयान
'इन अवैध कनेक्शनों और भारी-भरकम ट्रांसफार्मरों के कारण हमारे मुख्य फीडरों पर अतिरिक्त लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था. इसका सीधा नुकसान उन ईमानदार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा था जो समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार बिजली गुल होने और कम वोल्टेज की समस्या आ रही थी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और आगे भी ऐसी चोरियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा.'

इस पूरी बड़ी कार्रवाई के दौरान विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां के थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा, अधिकारी सतीश वर्मा सहित डिस्कॉम के कई तकनीकी कर्मचारी और लाइनमैन मौके पर मुस्तैद रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

TAGS:
Baran News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान SET 2026 का इंतजार खत्म! 14 जून से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल
Rajasthan News
2
Jhalawar News
3
Pratapgarh news
4
CM Bhajan Lal Sharma
5
Rajasthan Crime