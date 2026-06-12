/Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

Baran News: बारां में जयपुर डिस्कॉम ने उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की सतर्कता टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर क्षेत्र के 5 अलग-अलग गांवों में ताबड़तोड़ दबिश दी और अवैध रूप से चलाए जा रहे 11 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं.

विद्युत निगम का दावा है कि इन अवैध ट्रांसफार्मरों के जरिए लंबे समय से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी, जिससे विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा था. इसके साथ ही फीडरों पर ओवरलोडिंग के कारण वैध उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती का दंश झेलना पड़ रहा था.

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भारी पुलिस बल और लिफ्टर मशीन के साथ दी दबिश

बिजली निगम के एईएन (AEN) जयेंद्र सिंह झाला के नेतृत्व में इस कार्रवाई के लिए एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया था. इसमें विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां और कवाई थाना पुलिस के जवानों को शामिल किया गया.

टीम ने जब गांवों में औचक छापेमारी की, तो बिजली चोरों में हड़कंप मच गया. विभाग ने तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदगी में लिफ्टर मशीन की सहायता से पोल पर चढ़े अवैध ट्रांसफार्मरों को नीचे उतरवाया और उन्हें ज़ब्त कर लिया. जांच में सामने आया कि ग्रामीण इलाकों में बिना किसी विभागीय स्वीकृति या कनेक्शन के सीधे ट्रांसफार्मर लगाकर धड़ल्ले से कृषि और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली चुराई जा रही थी.

गांवों से हुई ज़ब्ती का पूरा ब्यौरा (कुल 11 ट्रांसफार्मर)

कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग-अलग गांवों से ट्रांसफार्मर अपने कब्जे में लिए, जिनमें आनंदपुरा गांव से 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सागोड़ा गांव से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बीलखेड़ा गांव से 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सोनी गांव से 2 सिंगल फेज और 1 थ्री-फेज ट्रांसफार्मर और कंचनपुरा गांव से 1 सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर.

ईमानदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, दर्ज होंगे मुकदमे

बिजली निगम ने सभी 11 ट्रांसफार्मरों को जब्त कर अपने डिपो में रखवा दिया है और इन्हें अवैध रूप से लगाने वाले मुख्य आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत नामजद मुकदमे दर्ज करवाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एईएन जयेंद्र सिंह झाला का बयान

'इन अवैध कनेक्शनों और भारी-भरकम ट्रांसफार्मरों के कारण हमारे मुख्य फीडरों पर अतिरिक्त लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया था. इसका सीधा नुकसान उन ईमानदार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा था जो समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार बिजली गुल होने और कम वोल्टेज की समस्या आ रही थी. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और आगे भी ऐसी चोरियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा.'