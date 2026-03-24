बारां के छीपाबड़ौद में कथित लव जिहाद को लेकर विरोध, सर्व हिन्दू समाज ने सौंपा ज्ञापन

Rajasthan News: बारां के छीपाबड़ौद में हिंदू युवतियों को बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रयास के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया. विहिप ने पुलिस की मदद से 4 युवतियों को बचाकर थाने सौंपा है और स्थानीय ट्रेनिंग सेंटर की जांच की मांग की है.
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Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छीपाबड़ौद कस्बे में कथित तौर पर हिंदू युवतियों को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज और विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस घटना को लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.
सारथल घाटी पर बीच रास्ते में रोका
ज्ञापन के अनुसार, एक समुदाय विशेष का युवक समाज की एक युवती को भ्रमित कर मोटरसाइकिल पर भगाकर ले जा रहा था. जैसे ही विहिप कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी, उन्होंने पीछा किया. सारथल थाना पुलिस के सहयोग से लड़के और लड़की को सारथल घाटी पर रोक लिया गया और उन्हें सुरक्षित पुलिस के सुपुर्द किया गया.
बस से उतरवाई गईं 3 अन्य युवतियां
मामले की गंभीरता तब बढ़ गई जब कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि इसी तरह 3 अन्य युवतियों को भी अन्य समुदाय के युवक लेकर जा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने बस का पीछा किया और चौराहे पर लड़कियों को बस से उतरवाकर पुलिस प्रशासन की सहायता से थाने पहुंचाया. जानकारी के अनुसार, ये सभी लड़कियां छीपाबड़ौद के एक ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही थीं.
प्रशासन से बड़ी जांच की मांग
हिंदू संगठनों ने प्रशासन के समक्ष गहरी आशंका जताई है कि संबंधित ट्रेनिंग सेंटर में 'लव जिहाद' का बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. संगठनों ने मांग की है कि ट्रेनिंग सेंटर की गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. बता दें कि घटना के बाद क्षेत्र में सामाजिक संगठनों में रोष व्याप्त है और वे स्थानीय युवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.
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