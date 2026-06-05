/Rajasthan News: बारां कलेक्टर की रात्रि चौपाल में बड़ा फैसला, बमोरी कलां में मौके पर बांटे पट्टे-आवास पत्र, CHC भवन पर उठा विवाद

Baran Chaupal Bamori: बारां के जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए खुद धरातल पर उतरे हैं . इसी कड़ी में उन्होंने पंचायत समिति मांगरोल की ग्राम पंचायत बमोरी कलां में एक भव्य रात्रि चौपाल (जनसुनवाई) का आयोजन किया .

इस चौपाल में कलेक्टर ने न सिर्फ ग्रामीणों के अभाव-अभियोग सुने, बल्कि कई बड़े फैसले लेते हुए मौके पर ही राहत के प्रमाण पत्र भी सौंपे .

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सहरिया परिवारों को बड़ी सौगात

कलेक्टर ने रात्रि चौपाल के दौरान वंचित और जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए. चौपाल में ग्रामीणों को 3 आवासीय पट्टे वितरित किए गए और 4 लाभार्थियों को उनके मकान पूरे होने पर 'आवास पूर्णता प्रमाण पत्र' दिए गए. इसके अलावा, पीएम आवास योजना के तहत 12 सहरिया परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय धनराशि के स्वीकृति पत्र सौंपे गए.बता दें कि पीएम जन मन योजना के अंतर्गत सहरिया परिवारों के रहने की जगह (आबादी विस्तार) के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया. इसके तहत ग्राम बमोरी कलां की खसरा संख्या 1441 की 3.25 हेक्टेयर बंजर भूमि में से 1.00 हेक्टेयर भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत को आरक्षित (सेट-अपार्ट) कर दिया गया. कलेक्टर ने साफ किया कि यह जमीन केवल आवास के लिए इस्तेमाल होगी और इसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास ही रहेगा. किसानों की सहूलियत के लिए खेत में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने की स्वीकृति का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया.

डूब क्षेत्र में नहीं बनेगा अस्पताल

जनसुनवाई के दौरान सबसे प्रमुख और संवेदनशील मुद्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बमोरी कलां के नए भवन निर्माण को लेकर उठा.ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा अस्पताल के लिए चयनित की गई नई जगह पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि प्रशासन ने जो जगह चुनी है, वह गांव से काफी दूर है, बहुत ज्यादा गहराई में है और 'डूब क्षेत्र' (Waterlogging Zone) में आती है. ऐसी जगह पर बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं का पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा. करीब 80 प्रतिशत ग्रामीणों ने मांग रखी कि वर्तमान में जहाँ पीएचसी (PHC) संचालित हो रही है, उसी जगह की खाली जमीन पर ही नए सीएचसी (CHC) भवन का निर्माण करवाया जाए. कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने ग्रामीणों का मांग पत्र लेते हुए संबंधित विभाग को जनहित को ध्यान में रखकर तुरंत नियमानुसार परीक्षण और उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

नाली सफाई, पक्के रास्ते और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

रात्रि चौपाल में राशन वितरण में गड़बड़ी, नाला निर्माण, पेयजल किल्लत, पीएम आवास में अनियमितता, सार्वजनिक रास्तों से जबरन कब्जे (अतिक्रमण) हटवाने और जलभराव जैसी कई शिकायतें कलेक्टर के सामने आईं .

इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए . उन्होंने कहा कि गांव के कच्चे रास्तों को पक्का किया जाए, पानी की निकासी के लिए नालियों को दुरुस्त किया जाए और स्थानीय अस्पतालों में डॉक्टरों व आवश्यक दवाओं की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीणों को शहर न भागना पड़े .