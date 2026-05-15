/Rajasthan News: बारां के इस अस्पताल में डॉक्टर 'AC' की मौज में, और तड़पते मरीज 'हाथ के पंखे' के भरोसे

Baran News: बारां जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन केलवाड़ा स्थित उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही का खामियाजा यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है. अस्पताल की अव्यवस्थाओं ने ग्रामीणों के गुस्से को और भड़का दिया है.

डॉक्टरों के कमरों में एसी, वार्डों में गर्म हवा

अस्पताल की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि एक तरफ जहां डॉक्टरों के कमरों में एसी पूरी क्षमता से चल रहे हैं, और डॉक्टर ठंडक में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वार्डों में भर्ती मरीज और उनके परिजन गर्मी से बेहाल हैं. मरीजों को राहत देने के लिए वार्डों में कूलर तो लगाए गए हैं, लेकिन ये महज दिखावे की वस्तु बनकर रह गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कूलर बिना पानी के, मरीज हाथ के पंखों का सहारा लेने को मजबूर

मरीजों के परिजनों का आरोप है कि इन कूलरों में पानी तक नहीं भरा जा रहा है, जिससे वे ठंडी हवा के बजाय केवल गर्म थपेड़े उगल रहे हैं. अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही के कारण मरीज हाथ के पंखों का सहारा लेने को मजबूर हैं. बार-बार शिकायत करने के बावजूद सफाईकर्मी या वार्ड बॉय कूलरों में पानी भरने की जहमत नहीं उठाते.

पीने के पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं

अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है. इलाज के लिए दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों का कहना है कि वे बीमार होकर आते हैं, लेकिन अस्पताल के भीतर की अव्यवस्था उन्हें और अधिक बीमार कर रही है. अस्पताल परिसर में चारों ओर अव्यवस्था का आलम है.

स्थानीय लोगों में भारी रोष

अस्पताल प्रशासन की इस लापरवाही और अव्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है. लोगों ने प्रशासन से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने और मरीजों को राहत दिलाने की मांग की है.



"हम अपने मरीज को यहां इलाज के लिए लाए थे, लेकिन यहां तो गर्मी से ही मर जाएंगे. कूलर लगे हैं, लेकिन पानी नहीं है. डॉक्टर अपने कमरों में एसी में बैठे हैं, और हम यहां हाथ के पंखों से हवा कर रहे हैं. प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए." - एक मरीज के परिजन