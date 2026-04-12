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Rajasthan News: बारां में ट्रैक्टर चोरी के शक में युवक की जमकर धुनाई, ...सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Rajasthan News: बारां मंडी में ट्रैक्टर चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को पीट दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है. बाद में खुलासा हुआ कि युवक शराब के नशे में गलती से दूसरे का ट्रैक्टर अपना समझकर स्टार्ट कर रहा था. कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 12, 2026, 12:07 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 12:07 PM IST

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Rajasthan News: बारां में ट्रैक्टर चोरी के शक में युवक की जमकर धुनाई, ...सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Baran Mandi News: बारां शहर की कृषि उपज मंडी में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रैक्टर चोरी के संदेह में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग युवक को पीटते नजर आ रहे हैं. हालांकि, बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसने मामले का पूरा रुख ही बदल दिया.

क्या था पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, एक युवक मंडी परिसर में खड़े एक किसान के ट्रैक्टर पर जाकर बैठ गया. उसने जेब से चाबी निकाली और ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की पुरजोर कोशिश करने लगा. काफी मशक्कत के बाद भी जब ट्रैक्टर चालू नहीं हुआ, तभी असली ट्रैक्टर मालिक वहां पहुंच गया. बता दें कि ट्रैक्टर मालिक को विरोध करते देख वहां मौजूद लोगों ने तुरंत युवक को घेर लिया. चोरी की नीयत समझकर लोगों ने कानून हाथ में लिया और युवक की धुनाई कर दी. हंगामा बढ़ता देख मंडी के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया.

नशे में बदला अपना और पराया
जब मंडी सुरक्षाकर्मियों और बाद में पुलिस ने युवक से पूछताछ की, तो मामला कुछ और ही निकला. बता दें कि युवक खुद भी मंडी में ट्रैक्टर लेकर माल बेचने आया था.वह अत्यधिक शराब के नशे में था. नशे की हालत में उसे अपना और दूसरे का ट्रैक्टर समझ नहीं आया. वह गलती से दूसरे किसान के ट्रैक्टर को अपना समझकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था.

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पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति शांत हो चुकी थी. जब दोनों पक्षों को असलियत का पता चला, तो मामला आपसी समझाइश से सुलझ गया. बता दें कि किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है. युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

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