Rajasthan News: 11 महीने बाद प्रशासन झुका, बारां के 44 गांवों में लौटा पानी, वेतन के वादे पर चालू हुआ नागदा प्लांट

Nagda Baldevpura Water Plant: बारां जिले के अंता क्षेत्र में पिछले दो दिनों से गहराया पेयजल संकट अब समाप्त हो गया है. 57 करोड़ रुपये की लागत वाली नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना के कर्मचारियों ने अधिकारियों के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. सोमवार से 44 गांवों और अंता कस्बे में जलापूर्ति फिर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी.

क्यों बंद हुआ था प्लांट?

यह संकट विभाग और कंपनी के बीच चल रही खींचतान का परिणाम था, जिसकी गाज वहां कार्यरत 32 कर्मचारियों पर गिरी. बता दें कि कर्मचारियों को पिछले 11 महीनों से वेतन नहीं मिला था, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. मजबूरी में कर्मचारियों ने रविवार को प्लांट बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी.

अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन

मामला बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया. तहसीलदार मंजूर अली और जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता राजीव सिंघल ने मौके पर प्लांट पहुंचकर कर्मचारियों से बात की. और अधिकारियों ने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि आगामी 20 से 25 दिनों के भीतर उनका बकाया वेतन दिला दिया जाएगा. इस ठोस आश्वासन के बाद कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार हुए.

करोड़ों का प्रोजेक्ट, फिर भी मुसीबतें बरकरार

दूसरी ओर 44 गांवों सहित कस्बे में शुद्ध पेयजल को लेकर 57 करोड़ की लागत की नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना लंबे समय से आमजन के लिए मुसीबत साबित हो रही हे . प्लांट से कभी मटमेला पानी आता हे तो कभी एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हे जिसका खामियाजा आमजन को भुगताना पड़ रहा हैं. 2017 में शुरू हुई नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पीने के पानी की जलापूर्ति की जाती है, जिसमें से अंता कस्बे को प्रतिदिन 29 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है. परन्तु कई दिनों से यह पेयजल योजना कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने के कारण आमजन के लिए मुसीबत बनी हुई है .

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