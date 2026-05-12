Baran News: बारां की सड़कों पर सोमवार रात को खाकी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसने शहर के मनचलों की रूह कंपा दी. बारां एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देशन में चल रहे 'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान' के तहत सादा वर्दी में गश्त कर रही महिला कांस्टेबलों ने छेड़खानी करने वाले दो युवकों को उनके ही जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

गन्ने का जूस और 'सादा वर्दी' वाला जाल

एएसआई चेतना स्वामी के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीमें शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आम नागरिकों की तरह तैनात थीं. बता दें कि सोमवार रात दो महिला कांस्टेबल स्टेशन रोड पर पैदल घूम रही थीं. अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए उन्होंने एक दुकान पर गन्ने का जूस भी पिया ताकि किसी को जरा भी शक न हो कि वे पुलिसकर्मी हैं.इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार मनचलों ने उन्हें 'अकेली युवती' समझकर पीछा करना शुरू कर दिया और अश्लील फब्तियां कसने लगे.

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जूडो-कराटे के दांव और सरेराह धुनाई

मनचले इस बात से बेखबर थे कि जिनका वे पीछा कर रहे हैं, वे असल में कानून की रक्षक और जूडो-कराटे में पारंगत जांबाज सिपाही हैं. बता दें कि जैसे ही महिला कांस्टेबल जनता टॉकीज की अंधेरी गलियों की ओर बढ़ीं, युवकों ने उन्हें घेरने की कोशिश की. इसी पल का इंतजार कर रही कांस्टेबलों ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बाइक की चाबियां निकाल लीं. मनचले भागने की कोशिश करते, उससे पहले ही कांस्टेबलों ने जूडो-कराटे के दांव चला दिए. डॉक्टर गिरधर गोपाल की गली में बीच सड़क पर हुई इस धुनाई को देखकर राहगीर भी दंग रह गए.

दो गिरफ्तार, दो की तलाश जारी

अभियान प्रभारी चेतना स्वामी ने बताया कि मौके से दो युवकों को दबोचकर कोतवाली थाने भिजवा दिया गया है. अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए उनके दो अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस की इस कार्रवाई की पूरे शहर में सराहना हो रही है.