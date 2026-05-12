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Rajasthan News: महिला पुलिसकर्मियों को 'आम लड़की' समझकर छेड़ना पड़ा भारी, जूडो-कराटे के दांव से सरेराह हुई धुनाई

Rajasthan News: बारां में ऑपरेशन मनचला के तहत सादा वर्दी में निकली महिला पुलिसकर्मियों ने छेड़खानी करने वाले युवकों को जूडो-कराटे के दांव सिखाए. गन्ने का जूस पीते हुए जाल बिछाने वाली इन जांबाज कांस्टेबलों ने दो मनचलों को सरेराह पीटकर जेल भिजवाया.

Edited byArti PatelReported byKaushal Jain
Published: May 12, 2026, 01:06 PM|Updated: May 12, 2026, 01:08 PM
Rajasthan News: महिला पुलिसकर्मियों को 'आम लड़की' समझकर छेड़ना पड़ा भारी, जूडो-कराटे के दांव से सरेराह हुई धुनाई
Image Credit: Baran Police

Baran News: बारां की सड़कों पर सोमवार रात को खाकी का एक ऐसा रूप देखने को मिला जिसने शहर के मनचलों की रूह कंपा दी. बारां एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देशन में चल रहे 'महिला सुरक्षा संकल्प अभियान' के तहत सादा वर्दी में गश्त कर रही महिला कांस्टेबलों ने छेड़खानी करने वाले दो युवकों को उनके ही जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

गन्ने का जूस और 'सादा वर्दी' वाला जाल
एएसआई चेतना स्वामी के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों की टीमें शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में आम नागरिकों की तरह तैनात थीं. बता दें कि सोमवार रात दो महिला कांस्टेबल स्टेशन रोड पर पैदल घूम रही थीं. अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए उन्होंने एक दुकान पर गन्ने का जूस भी पिया ताकि किसी को जरा भी शक न हो कि वे पुलिसकर्मी हैं.इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार मनचलों ने उन्हें 'अकेली युवती' समझकर पीछा करना शुरू कर दिया और अश्लील फब्तियां कसने लगे.

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जूडो-कराटे के दांव और सरेराह धुनाई
मनचले इस बात से बेखबर थे कि जिनका वे पीछा कर रहे हैं, वे असल में कानून की रक्षक और जूडो-कराटे में पारंगत जांबाज सिपाही हैं. बता दें कि जैसे ही महिला कांस्टेबल जनता टॉकीज की अंधेरी गलियों की ओर बढ़ीं, युवकों ने उन्हें घेरने की कोशिश की. इसी पल का इंतजार कर रही कांस्टेबलों ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बाइक की चाबियां निकाल लीं. मनचले भागने की कोशिश करते, उससे पहले ही कांस्टेबलों ने जूडो-कराटे के दांव चला दिए. डॉक्टर गिरधर गोपाल की गली में बीच सड़क पर हुई इस धुनाई को देखकर राहगीर भी दंग रह गए.

दो गिरफ्तार, दो की तलाश जारी
अभियान प्रभारी चेतना स्वामी ने बताया कि मौके से दो युवकों को दबोचकर कोतवाली थाने भिजवा दिया गया है. अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए उनके दो अन्य साथियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस की इस कार्रवाई की पूरे शहर में सराहना हो रही है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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