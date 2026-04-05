Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: विदेश में गूंजी बारां की ढाई कड़ी की रामलीला, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में हुई शामिल

Rajasthan News: बारां के पाटोन्दा गांव की ढाई कड़ी की रामलीला अब अंतरराष्ट्रीय शोध का हिस्सा है. ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी पुस्तक में स्थान दिया है. गुरु गणपत लाल दाधीच की यह रचना बिना रिहर्सल के 165 वर्षों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी मंचित हो रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 05, 2026, 01:11 PM IST | Updated:Apr 05, 2026, 01:11 PM IST

Trending Photos

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के लिए आगामी 48 घंटे रहेंगे भारी, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी

Rajasthan News: विदेश में गूंजी बारां की ढाई कड़ी की रामलीला, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में हुई शामिल

Baran News: बारां हाड़ौती की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने सात समंदर पार एक नया इतिहास रचा है. बारां जिले के अंता क्षेत्र के पाटोन्दा गांव में पिछले 165 वर्षों से आयोजित हो रही अद्वितीय 'ढाई कड़ी की रामलीला' अब अंतर्राष्ट्रीय शोध का विषय बन चुकी है. इस अनूठी लोक कला की महत्ता को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक 'रुटलेज हैंडबुक ऑफ फेस्टिवल 2018'में इस पर एक विशेष अध्याय शामिल किया है.

शोध से मिली वैश्विक पहचान, डॉ. अनुकृति शर्मा का योगदान

​पाटोन्दा की इस विरासत को विश्व पटल पर लाने का श्रेय डॉ. अनुकृति शर्मा को जाता है. उनके गहन शोध के बाद ही इस रामलीला की बारीकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया.इसके महान रचयिता गुरु गणपत लाल दाधीच द्वारा रचित इस रामलीला के 'ढाई कड़ी' के छंदों और संवादों की शैली इतनी विलक्षण है कि विदेशी शिक्षाविद् भी इसे भारतीय संस्कृति का एक अनूठा मॉडल मान रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन

​गांव की इस रामलीला की ख्याति केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मंच पर भी मनवाया है. भारत सरकार के आमंत्रण पर इस रामलीला दल ने अयोध्या में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में अपनी कला का प्रदर्शन किया. खास बात यह रही कि कलाकारों का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया गया, जो पाटोन्दा की इस कला के प्रति राष्ट्रीय सम्मान को दर्शाता है.

जिले का गौरव​

बता दें कि ​इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के कलाकारों को किसी रिहर्सल या औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती. गांव के बालक, युवा और बुजुर्गों के मन में यह रामलीला इस कदर रची-बसी है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह कला बिना किसी कागजी रिहर्सल के हस्तांतरित हो रही है. डेढ़ सदी से भी अधिक समय से यह सिलसिला अनवरत जारी है. पाटोन्दा की यह रामलीला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली बारां जिले की पहली रामलीला है. यह न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि राजस्थान की उस जीवंत संस्कृति का उदाहरण है जो आधुनिकता के दौर में भी अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ी हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news