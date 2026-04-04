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Rajasthan News: वर्दी की गरिमा भूल गया सिपाही, नियमों की धज्जियां, सरकारी पिस्टल के साथ रील वायरल

Rajasthan News: बारां के केलवाड़ा थाने के सिपाही नवदीप मीणा का सरकारी पिस्टल के साथ रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ है. बिना वर्दी के हथियार लहराते सिपाही की इस हरकत से पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही है और स्थानीय लोगों में आक्रोश है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRam Mehta
Published:Apr 04, 2026, 03:18 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 03:18 PM IST

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Rajasthan News: वर्दी की गरिमा भूल गया सिपाही, नियमों की धज्जियां, सरकारी पिस्टल के साथ रील वायरल

Baran Police Constable Reel Viral: वर्तमान दौर में सोशल मीडिया पर हिट होने की होड़ इस कदर बढ़ गई है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी अपनी गरिमा और मर्यादा भूलते जा रहे हैं. ताजा मामला बारां जिले के केलवाड़ा थाने से सामने आया है, जहां तैनात एक कांस्टेबल नवदीप मीणा जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी स्वैग वाली रील को लेकर चर्चा और विवादों में है.

सिविल ड्रेस में पिस्टल के साथ स्वैग

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस कांस्टेबल नवदीप मीणा का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद वह अनुशासन को ताक पर रखकर रील बनाने में मशगूल हैं. वायरल वीडियो में वह बिना वर्दी के, आंखों पर काला चश्मा लगाए और हाथ में पिस्टल कमर में लटकाते हुए खेतों में घूम-घूम कर अपना रसूख दिखाते नजर आ रहे हैं. वहीं थाना क्षेत्र के आमजन में भी पिस्टल की नुमाइश कर लोग दहशत में रहें

कार्यशैली पर सवाल

​स्थानीय लोगों का आरोप है कि नवनीत मीणा को अपनी ड्यूटी निभाने से ज्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोकप्रियता बटोरने का शौक है. वर्दी की गरिमा को दरकिनार कर जिस तरह से हथियारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, वह पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाता है. एक तरफ पुलिस प्रशासन जनता के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत शोहरत के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

क्या होगी कार्रवाई?​
​सूत्रों की मानें तो यह कांस्टेबल नवदीप मीणा ने केवल रील बनाने के कारण, बल्कि अपनी कार्यशैली को लेकर भी अक्सर विवादों में रहता है. स्थानीय लोगों की शिकायत है कि समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें उलझाना इस कर्मचारी की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है. ड्यूटी के दौरान भी जनता के प्रति इनका व्यवहार अक्सर शिकायतों के दायरे में रहता है.

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