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Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी

Rajasthan News: बारां के समरानियां में कृषि विभाग की बैठक में किसानों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर जमकर हंगामा किया . संयुक्त निदेशक राजेश विजय ने पर्याप्त खाद आपूर्ति का भरोसा देते हुए विक्रेताओं को मध्य प्रदेश में खाद तस्करी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: Jun 04, 2026, 08:51 AM|Updated: Jun 04, 2026, 08:51 AM
Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी
Image Credit: Baran fertilizer black marketing

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के समरानियां कस्बे से खाद-बीज वितरण व्यवस्था को लेकर हंगामे की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां के अटल सेवा केंद्र पर कृषि विभाग द्वारा आयोजित खाद-बीज विक्रेताओं की एक समीक्षा बैठक उस समय अखाड़े में तब्दील हो गई, जब बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने वहां धावा बोल दिया .

किसानों ने दुकानदारों पर खाद की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) करने के गंभीर आरोप लगाते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी जमकर आड़े हाथों लिया .

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समीक्षा बैठक में अचानक पहुंचे आक्रोशित किसान
कृषि विभाग ने समरानियां क्षेत्र में खाद-बीज की वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा करने और डीलरों की व्यावहारिक समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था. बैठक सुचारू रूप से चल रही थी और विक्रेता अधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे थे, तभी क्षेत्र के पीड़ित किसान वहां पहुंच गए.बता दें कि किसानों का गुस्सा इस बात पर फूटा कि उन्हें समय पर और उचित दामों पर खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि डीलर पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं. हंगामा बढ़ता देख कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश विजय ने तुरंत दखल दिया और दोनों पक्षों को शांत कराते हुए उनकी बात सुनी.

मध्यप्रदेश में खाद तस्करी पर पूरी तरह रोक, लाइसेंस होगा रद्द
बैठक के बाद कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश विजय ने बताया कि किसानों और विक्रेताओं, दोनों की समस्याओं को नोट कर लिया गया है और उनका त्वरित समाधान किया जाएगा . उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और मांग के अनुरूप पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहेगा.

इसके साथ ही, विभाग ने सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश (MP) में खाद की अवैध तस्करी को लेकर बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार किया है. संयुक्त निदेशक ने सभी स्थानीय डीलरों को कड़े लहजे में पाबंद करते हुए चेतावनी दी है कि- राजस्थान के कोटे का कोई भी खाद या बीज सीमा पार मध्य प्रदेश में सप्लाई नहीं किया जाएगा. यदि कोई भी विक्रेता अवैध रूप से दूसरे राज्य में खाद की तस्करी करते हुए या ब्लैक में बेचते हुए पकड़ा गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

कृषि विभाग की इस औचक सख्ती और कड़े निर्देशों के बाद अब देखना होगा कि समरानियां और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में खाद की कालाबाजारी और तस्करों के सिंडिकेट पर कितनी लगाम कस पाती है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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