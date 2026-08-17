Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /baran
  • /बारां में 1200 करोड़ की सौगात, फिर कांग्रेस पर ऐसा बरसे भजनलाल-शिवराज कि गरमा गई सियासत

बारां में 1200 करोड़ की सौगात, फिर कांग्रेस पर ऐसा बरसे भजनलाल-शिवराज कि गरमा गई सियासत

Rajasthan News: बारां में CM भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया. जनसभा में दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और किसानों के हित में सख्त कानून की बात कही.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 17, 2026, 05:08 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 05:08 PM IST
बारां में 1200 करोड़ की सौगात, फिर कांग्रेस पर ऐसा बरसे भजनलाल-शिवराज कि गरमा गई सियासत
Image Credit: बारां में CM भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों को लोकार्पण-शिलान्यास किया.

Baran News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बारां पहुंचे. यहां दोनों नेताओं ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे.

भजनलाल बोले- कांग्रेस ने विकास रोकने का काम किया
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी हुई. उनकी सरकार राजस्थान के किसान, गरीब और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया है. किसानों के हितों को लेकर भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है.

वंदे मातरम् को लेकर सोनिया गांधी पर हमला
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् गीत का अपमान करना देश के हर नागरिक का अपमान है. उन्होंने इसे राष्ट्र का अपमान बताते हुए सोनिया गांधी से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की.

नकली खाद-बीज बनाने वालों पर होगी सख्ती
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि नकली कृषि दवाइयों, खाद और बीज के कारोबार पर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने और उनके साथ धोखा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को राहत मिल सके.

मंच पर कई नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और प्रताप सिंह सिंघवी समेत भाजपा के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान भी कार्यक्रम में शामिल हुए. विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ बारां में आयोजित यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी काफी अहम रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

'पापा खेत पर थे और... कूलर में उतरे करंट ने छीन ली 3 सगी बहनों की सांसें, चीखों से गूंजा गांव!

क्या बारां में फिर चलेगा भाया का जादू या मिलेगी मात? पत्नी जिला परिषद छोड़ नगर परिषद में आजमा सकती हैं भाग्य

राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, धौलपुर में करंट से गौवंश और कुत्ते की मौत, बारां में फसलें बर्बाद, बाड़मेर में सड़कें डूबीं

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Baran news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में 1200 करोड़ की सौगात, फिर कांग्रेस पर ऐसा बरसे भजनलाल-शिवराज कि गरमा गई सियासत
2
3
4
5