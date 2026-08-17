/बारां में 1200 करोड़ की सौगात, फिर कांग्रेस पर ऐसा बरसे भजनलाल-शिवराज कि गरमा गई सियासत

Baran News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को बारां पहुंचे. यहां दोनों नेताओं ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसके बाद आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे.

भजनलाल बोले- कांग्रेस ने विकास रोकने का काम किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश के विकास की रफ्तार धीमी हुई. उनकी सरकार राजस्थान के किसान, गरीब और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रही है.

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शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया है. किसानों के हितों को लेकर भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है.

वंदे मातरम् को लेकर सोनिया गांधी पर हमला

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् गीत का अपमान करना देश के हर नागरिक का अपमान है. उन्होंने इसे राष्ट्र का अपमान बताते हुए सोनिया गांधी से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की.

नकली खाद-बीज बनाने वालों पर होगी सख्ती

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि नकली कृषि दवाइयों, खाद और बीज के कारोबार पर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने और उनके साथ धोखा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसानों को राहत मिल सके.

मंच पर कई नेता और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा और प्रताप सिंह सिंघवी समेत भाजपा के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान भी कार्यक्रम में शामिल हुए. विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ बारां में आयोजित यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भी काफी अहम रहा.