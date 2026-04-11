Rajasthan News: आजादी के 78 साल बाद भी विकास से कोसों दूर ईसाटोरी, बदहाल रास्ते पर पलटी गेहूं से भरी किसान की ट्रॉली

Baran Road Problem: एक ओर जहां देश डिजिटल इंडिया और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ऊंची उड़ान भर रहा है, वहीं बारां जिले के ईसाटोरी गांव की हकीकत सिस्टम के दावों को मुंह चिढ़ा रही है. आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां के ग्रामीण एक अदद पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं, जिसका खामियाजा अब किसानों को अपनी खून-पसीने की कमाई गंवाकर भुगतना पड़ रहा है.

गेहूं से भरी ट्राली पलटी

ताजा मामला ईसाटोरी गांव का है, जहां सिस्टम की बेरुखी एक किसान पर भारी पड़ गई. बता दें कि गांव का किसान कालीचरण अपनी साल भर की मेहनत, यानी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर बारां मंडी बेचने जा रहा था. गांव से निकलते ही ऊबड़-खाबड़ और पथरीले रास्ते पर ट्रैक्टर ने संतुलन खो दिया और फसल से भरी ट्राली बीच रास्ते में ही पलट गई. इस हादसे से किसान को भारी आर्थिक चपत लगी है. ग्रामीणों का कहना है कि यह किसी एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि यहां आए दिन ट्रॉलियां पलटती रहती हैं.

बारिश में काल बन जाता है यह मार्ग

ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कीचड़ और पत्थरों से भरे इस रास्ते पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है. बता दें कि सामान्य दिनों में तो जैसे-तैसे काम चल जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में यदि कोई बीमार हो जाए, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम हो जाता है.

वोट के समय वादे, फिर भूल जाते हैं नेता

ईसाटोरी के निवासियों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता बड़े-बड़े वादे करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते. कई बार अधिकारियों और नेताओं को ज्ञापन देने के बावजूद आज तक सड़क निर्माण की दिशा में एक ईंट तक नहीं रखी गई है.

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