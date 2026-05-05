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Rajasthan News: छबड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध गतिविधियों में लिप्त 4 ट्रैक्टर जब्त, 4 चालक गिरफ्तार

Rajasthan News: छबड़ा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध लकड़ी, पत्थर खनन और अतिक्रमण में लिप्त 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं. उप वन संरक्षक के निर्देशन में हुई इस छापेमारी के दौरान 4 चालकों को गिरफ्तार कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Edited byArti PatelReported byRam Mehta
Published: May 05, 2026, 09:50 AM|Updated: May 05, 2026, 09:50 AM
Rajasthan News: छबड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध गतिविधियों में लिप्त 4 ट्रैक्टर जब्त, 4 चालक गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

Baran News: बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की है. उप वन संरक्षक बारां, विवेकानंद माणिक राव के निर्देशन में टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध परिवहन और वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, साथ ही 4 चालकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

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पचमेल इलाके में पकड़ा गीली लकड़ी का जखीरा
​वन विभाग की टीम जब क्षेत्र में गश्त पर थी, तब पचमेल इलाके में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को संदिग्ध अवस्था में देखा गया. तलाशी लेने पर उसमें ताजी कटी हुई गीली पचमेल लकड़ी भरी पाई गई, जिसे अवैध रूप से ले जाया जा रहा था. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को कब्जे में लिया और चालक जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

बर्बटखेड़ी, वन भूमि पर अतिक्रमण की कोशिश नाकाम
​एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई ग्राम बर्बटखेड़ी में की गई. यहां कुछ लोग वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से ट्रैक्टरों द्वारा हकाई-जुताई कर रहे थे. इस दौरान वहां मौजूद छोटे पेड़-पौधों को नष्ट कर जमीन को समतल किया जा रहा था. मौके से दो ट्रैक्टर जब्त किए गए और उनके चालकों, भोजराज गुर्जर एवं इंसाफ अली को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

अवैध खनन पर भी चला डंडा

अवैध लकड़ी और अतिक्रमण के साथ-साथ विभाग ने अवैध खनन पर भी प्रहार किया है. वन क्षेत्र से अवैध रूप से पत्थर का खनन कर परिवहन करते हुए एक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया. इस मामले में चालक रामदयाल को गिरफ्तार किया गया है.

आगे की कार्रवाई और चेतावनी
​वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वन संपदा को नुकसान पहुँचाने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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