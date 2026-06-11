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बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

Rajasthan News: बारां में राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत ने जेल भरो आंदोलन किया. 46 डिग्री गर्मी में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा. डीएनटी समाज के लिए 10% अलग आरक्षण समेत 11 मांगें उठाईं. नेताओं ने 1 जुलाई को जयपुर महा-पड़ाव की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRam Mehta
Published: Jun 11, 2026, 10:36 PM|Updated: Jun 11, 2026, 10:36 PM
बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव
Image Credit: Baran DNT Samaj Protest

Baran News: बारां जिले में सोमवार को राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में विशाल जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया. करीब 46 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हुए और शहर में आक्रोश रैली निकाली. प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका गया. इसके बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

आंदोलनकारियों का कहना था कि डीएनटी समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है. रैली में शामिल लोगों ने अलग आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और आवासीय अधिकारों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कई वक्ताओं ने सरकार पर समाज को उसका हक न देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रेनके आयोग और ईदाते आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीएनटी समाज को 10 प्रतिशत अलग आरक्षण दिलाना है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में डीएनटी समाज की आबादी लगभग 1.23 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उन्होंने मांग की कि शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समाज को उचित अधिकार दिए जाएं.

ज्ञापन में कुल 11 सूत्रीय मांगें शामिल की गईं. इनमें 10 प्रतिशत अलग आरक्षण, 10 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी, आवासीय पट्टे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और घुमंतू व विमुक्त जातियों के लिए विशेष विकास योजनाएं प्रमुख हैं. नेताओं का कहना था कि इन मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है.

आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यह संघर्ष अब केवल बारां तक सीमित नहीं रहेगा. नेताओं ने घोषणा की कि आंदोलन हर जिले में फैलाया जाएगा और 1 जुलाई को राजधानी जयपुर में बड़ा महा-पड़ाव आयोजित किया जाएगा. उनका कहना था कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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