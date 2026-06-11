/बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

Baran News: बारां जिले में सोमवार को राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में विशाल जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया. करीब 46 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हुए और शहर में आक्रोश रैली निकाली. प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका गया. इसके बाद संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

आंदोलनकारियों का कहना था कि डीएनटी समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है. रैली में शामिल लोगों ने अलग आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और आवासीय अधिकारों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. कई वक्ताओं ने सरकार पर समाज को उसका हक न देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राईका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रेनके आयोग और ईदाते आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीएनटी समाज को 10 प्रतिशत अलग आरक्षण दिलाना है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में डीएनटी समाज की आबादी लगभग 1.23 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उन्होंने मांग की कि शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समाज को उचित अधिकार दिए जाएं.

ज्ञापन में कुल 11 सूत्रीय मांगें शामिल की गईं. इनमें 10 प्रतिशत अलग आरक्षण, 10 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी, आवासीय पट्टे, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और घुमंतू व विमुक्त जातियों के लिए विशेष विकास योजनाएं प्रमुख हैं. नेताओं का कहना था कि इन मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है.

आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यह संघर्ष अब केवल बारां तक सीमित नहीं रहेगा. नेताओं ने घोषणा की कि आंदोलन हर जिले में फैलाया जाएगा और 1 जुलाई को राजधानी जयपुर में बड़ा महा-पड़ाव आयोजित किया जाएगा. उनका कहना था कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.