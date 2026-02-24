Zee Rajasthan
बारां में 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त, 3 दिन में जांच पूरी, अभी तक दो गिरफ्तार

Rajasthan News: बारां के मंडोला में 40 करोड़ रुपये मूल्य का अवैध विस्फोटक और पटाखे जब्त किए गए हैं. लाइसेंस क्षमता से दोगुना माल मिलने पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर तीन गोदामों को सील कर दिया है.

Baran Patakhe Case: राजस्थान के बारां जिले में पुलिस और प्रशासन ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. अटरू-बारां रोड पर मंडोला के पास स्थित 'आरडी ब्रदर्स' के गोदामों में चल रहा मौत का अवैध कारोबार अब पूरी तरह सील हो चुका है. तीन दिनों तक चली इस मैराथन जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं.

जब्ती का हैरान करने वाला मामला
पुलिस और एफएसएल (FSL) टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 2 लाख 31 हजार किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया है. गोदाम की छतों पर सूख रहे 1350 कट्टों में भरे सूतली बम मिले, जिनका वजन 338 क्विंटल है. इसके अलावा 5500 कार्टूनों में भरे विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए गए. पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला 12 क्विंटल पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल और एल्युमिनियम पाउडर भी जब्त किया गया. बता दें कि पकड़े गए इस पूरे जखीरे की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है.

नियमों की धज्जियां और गिरफ्तारी
एसपी अभिषेक अंदासु के अनुसार, यह पूरी फर्म अवैध तरीके से संचालित हो रही थी. जिसमें फर्म के पास केवल 1.20 लाख किलो भंडारण का लाइसेंस था, लेकिन मौके पर इससे दुगना (2.31 लाख किलो) माल मिला. इतने बड़े विस्फोटक केंद्र पर आग बुझाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं पाए गए, जो एक बड़े हादसे को दावत दे रहे थे. वहीं कोतवाली पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

कैसे हुई कार्रवाई?
20 फरवरी को मिली एक गुप्त सूचना के बाद एएसपी राजेश चौधरी और डीएसपी हरिराम सोनी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया. नगर परिषद, एसडीएम और बीडीएस की टीमों ने मिलकर 21 और 22 फरवरी को सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. भारी मात्रा में मिले जर्दा, पैकिंग मशीनों और फर्जी लेबलों से यह भी अंदेशा है कि यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर भी अवैध निर्माण हो रहा था.

पढ़ें बारां की एक और खबर…

बारां: ट्रक की चपेट में आने से महिला गंभीर घायल
बोहत (बारां) के पास बाइक से संतुलन बिगड़ने पर एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे उसके पैर कुचल गए. बता दें कि घायल गायत्री बेटे के साथ अपने भाई की मौत की गमी में मध्यप्रदेश जा रही थी. पुलिस के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने ट्रक के टायर की हवा निकालकर जाम लगा दिया. महिला को गंभीर हालत में बारां अस्पताल भेजा गया है.

