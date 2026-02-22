Zee Rajasthan
Baran: नियमों को रौंदकर खड़ी हो रही बहुमंजिला इमारतें, जाम और अवैध निर्माण से शहर बेहाल

Rajasthan News: बारां के कोटा रोड पर नियमों के विरुद्ध बन रही बहुमंजिला इमारतें यातायात और सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं.जिसके तहत बिना पार्किंग और नक्शे के हो रहे निर्माण पर नगर परिषद की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित है, जिससे अवैध निर्माणकर्ता बेखौफ हैं.

Baran: नियमों को रौंदकर खड़ी हो रही बहुमंजिला इमारतें, जाम और अवैध निर्माण से शहर बेहाल

Baran Illegal Construction: बारां शहर में इन दिनों नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माण आमजन के लिए सिरदर्द बन गए हैं. शहर के मुख्य मार्गों, खासकर कोटा रोड पर बिना अनुमति और बिना पार्किंग स्पेस के खड़ी की जा रही बहुमंजिला इमारतें यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर रही हैं. प्रशासन की ढिलाई और भवन मालिकों के रसूख के आगे नगर परिषद बेबस नजर आ रही है.

नियमों की खुलेआम धज्जियां
शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में निर्माण के दौरान बुनियादी नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है. कोटा रोड पर निर्माणाधीन जोधपुर मिष्ठान भंडार के बहुमंजिला भवन सहित कई अन्य इमारतें बिना भू-रूपांतरण और बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई जा रही हैं. कई भवन स्वामियों ने सड़क की निर्धारित सीमा तक अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया है, जिससे सड़कें संकरी हो गई हैं.इन व्यावसायिक इमारतों में पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है. नतीजतन, ग्राहकों के वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं, जिससे शहर में आए दिन घंटों जाम लगा रहता है.

नगर परिषद की कागजी कार्रवाई
नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.परिषद ने हाल ही में कई अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा किए थे, जिन्हें भवन मालिकों ने उखाड़कर फेंक दिया. परिषद केवल नोटिस देकर अपनी औपचारिकता पूरी कर रही है. पूर्व में कोटा रोड पर करीब आधा दर्जन भवनों को सीज किया गया था, लेकिन वह कार्रवाई फाइलों में दबकर रह गई. सख्त कार्रवाई न होने से अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं.

जानलेवा साबित हो सकती है लापरवाही
बिना सुरक्षा मानकों और बिना तकनीकी स्वीकृति के खड़े किए जा रहे ये ऊंचे भवन न केवल यातायात बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं. आपातकालीन स्थिति में (जैसे आग लगने पर) दमकल की गाड़ियों का ऐसे संकरे रास्तों तक पहुंचना नामुमकिन होगा. अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन और नगर परिषद रसूखदारों के आगे घुटने टेके रहेगी या आमजन के हित में इन अवैध इमारतों पर पीला पंजा चलाकर सख्त संदेश देगी.

पढ़ें बारां की एक और खबर…

गोदाम के नाम पर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री सीज, दो संचालक गिरफ्तार

बारां शहर के समीप मंडोला क्षेत्र में 20 फरवरी को जिला प्रशासन ने पटाखा गोदाम के नाम पर संचालित हो रही अवैध पटाखा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर को सीज कर दिया. आबादी के नजदीक अवैध रूप से बारूद और पटाखों का भंडारण होने से जान माल को संभावित खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया.

नगर परिषद आयुक्त भुवनेश कुमार मीणा ने फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री और गोदाम के अंदर रखे बारूद व अन्य सामग्रियों के सैंपल जब्त किए हैं.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अदांसु ने मामले की जांच किशनगंज थाना अधिकारी को सौंपी है. वहीं एसडीएम विश्वजीत सिंह के निर्देश पर सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को एहतियातन क्षेत्र खाली करने के निर्देश दिए गए. पुलिस ने मामले में दो फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया है . जिला प्रशासन के अनुसार, फैक्ट्री के भीतर रखे बारूद और पटाखों की मात्रा, प्रकार और वैधता की जांच की जा रही है. विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

