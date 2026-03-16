बारां हाईवे हादसे का सनसनीखेज खुलासा! जिसे लोग पिता-पुत्र समझ रहे थे, निकला किडनैपर और मासूम

Baran News: बारां राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर रविवार रात हुए एक सड़क हादसे ने तब सनसनीखेज मोड़ ले लिया, जब जांच में सामने आया कि हादसे में जान गंवाने वाला मासूम कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी जिले से अपहृत किया गया बालक था. जिसे लोग शुरुआत में पिता-पुत्र समझ रहे थे, वह असल में अपहरणकर्ता और उसका शिकार निकले.

पुलिस जांच में मृतक की हुई पहचान

​पुलिस जांच के अनुसार, मृतक बालक की पहचान कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के कोलाना गांव निवासी शंकर केवट 6 वर्षीय के रूप में हुई है. आरोपी की पहचान इंद्रलाल के रूप में हुई है, जो बारां का ही रहने वाला है.

साइकिल पर बैठाकर किया अगवा

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​आरोपी करीब एक महीने पहले कोलाना गांव में खेती-बाड़ी की मजदूरी करने आया था. रविवार दोपहर को इंद्रलाल ने खेल रहे शंकर को अपनी साइकिल पर बैठाया और उसे अगवा कर बारां की ओर निकल गया. शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो पिता दिलीप केवट ने तलाश शुरू की. गांव की महिलाओं ने बच्चे को मजदूर की साइकिल पर जाते देखा था, लेकिन आरोपी का मोबाइल बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो सका.

​रविवार रात को, जब आरोपी इंद्रलाल बालक को साइकिल पर बिठाकर बारां में एक पेट्रोल पंप के सामने हाईवे पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया.हादसे में 6 वर्षीय शंकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी इंद्रलाल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्दनाक हादसा कैद है गया

​शुरुआत में राहगीरों और पुलिस को लगा कि यह किसी पिता-पुत्र के साथ हुआ हादसा है. लेकिन रात करीब 10 बजे जब पुलिस ने घायल आरोपी का मोबाइल ऑन किया, तब जाकर इस सनसनीखेज अपहरण की परतें खुलीं.

​सोमवार सुबह बारां अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बिलखते हुए मासूम के शव की शिनाख्त की. पुलिस ने इस मामले में ​हादसे में शामिल कार को जब्त कर लिया है.​कार सवार कुछ संदिग्धों को डिटेन किया गया है. ​आरोपी इंद्रलाल के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि अपहरण के पीछे के मकसद का पता चल सके.

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