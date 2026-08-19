/खून की उल्टी करता रहा मरीज, 2 घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस! शाहाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

Baran News: बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य शाहाबाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. देवरी अस्पताल में एक गंभीर मरीज को हायर सेंटर ले जाने के लिए करीब 2 घंटे तक एंबुलेंस नहीं मिली. परिजनों का आरोप है कि लगातार फोन करने के बावजूद एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे मरीज अस्पताल के बाहर ही परेशान होता रहा.

खून की उल्टी के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन

जानकारी के अनुसार एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे खून की उल्टी होने लगी. गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे तुरंत देवरी अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने मरीज की जांच करने के बाद प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर करने का फैसला किया गया और रेफर पर्ची भी बना दी गई.

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दो घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार

परिजनों का कहना है कि रेफर पर्ची बनने के बाद उन्होंने मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करने की कोशिश की. इसके लिए लगातार फोन किए गए, लेकिन करीब 2 घंटे तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. इस दौरान गंभीर हालत में मरीज अस्पताल के बाहर ही पड़ा रहा और परिजन लगातार मदद का इंतजार करते रहे.

अस्पताल के बाहर परेशान होता रहा मरीज

मरीज की हालत गंभीर होने के कारण परिजन जल्द से जल्द उसे हायर सेंटर ले जाना चाहते थे. लेकिन एंबुलेंस नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ती गई. परिजनों के सामने सबसे बड़ी चिंता मरीज की बिगड़ती हालत को लेकर थी. उनका कहना है कि अगर समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो मरीज को जल्द इलाज के लिए दूसरे अस्पताल पहुंचाया जा सकता था.

बीसीएमओ की मौजूदगी के बावजूद उठे सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार देवरी अस्पताल में ही बीसीएमओ डॉ. सरवन कुमार शर्मा की तैनाती है. इसके बावजूद मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाई. ग्रामीणों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई. उनका आरोप है कि अधिकारियों का ध्यान जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के बजाय दूसरी गतिविधियों पर ज्यादा रहता है. ग्रामीणों ने कहा कि साहब रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, जबकि धरातल पर मरीज परेशान होते हैं.

आदिवासी क्षेत्र में पहले से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

शाहाबाद क्षेत्र को बारां जिले का पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है. यहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहले से ही कई तरह की परेशानियां सामने आती रही हैं. ऐसे में गंभीर मरीज को समय पर एंबुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए समय पर अस्पताल और एंबुलेंस की सुविधा बेहद जरूरी है.

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर फिर उठे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं. गंभीर मरीज को रेफर किए जाने के बाद भी अगर उसे समय पर एंबुलेंस नहीं मिलती है तो ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा, यह सवाल अब ग्रामीण उठा रहे हैं. लोगों की मांग है कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों से जवाब लिया जाए और शाहाबाद जैसे आदिवासी क्षेत्रों में एंबुलेंस समेत जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाए.