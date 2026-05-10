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नारायणखेड़ा डेम निर्माण पर बवाल! किसानों का फूटा गुस्सा, मरम्मत कार्य को बताया पूरी तरह घटिया

Rajasthan News: बारां के समरानियां के पास नारायण खेड़ा गांव में बन रहे डेम की मरम्मत कार्य पर ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाकर काम रुकवा दिया. किसानों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार मिलीभगत से गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRam Mehta
Published: May 10, 2026, 06:25 PM|Updated: May 10, 2026, 06:25 PM
नारायणखेड़ा डेम निर्माण पर बवाल! किसानों का फूटा गुस्सा, मरम्मत कार्य को बताया पूरी तरह घटिया
Image Credit: Narayan Kheda Dam Baran

Baran News: बारां के समरानियां के पास नारायण खेड़ा गांव में निर्माणाधीन डेम की मरम्मत का कार्य को एक बार फिर से विवादों में हैं. घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने से नाराज ग्रामीण किसानों ने एक बार फिर से काम को बंद कर दिया है. घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कार्य को बंद करवा दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से डेम की मजबूती के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं है. सीमेंट और डस्ट के मिश्रण में भारी अनियमितता बरती जा रही है. मिट्टी युक्त डस्ट से निर्माण कार्य किया जा रहा है दुसरी और जांच के लिए अलग से गिट्टी और सीमेंट मिला कर सैम्पल तैयार किया जा रहा है अगर निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री सही है तो सेम्पल के लिए मिक्चर से मसाला क्यों नहीं लिया जा रहा .

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जिस डैम को दशकों तक चलना चाहिए था, उसकी 'रिंग वॉल' मात्र 15 साल में ही ढह गई. अब मरम्मत कार्य भी गुणवत्ताहीन होने से भविष्य में बड़े खतरे की आशंका है.
सवा 5 करोड़ के इस कार्य का टेंडर 42% बिलो पर हुआ था. ग्रामीणों का तर्क है कि इतनी कम दर पर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना मुमकिन ही नहीं है.

क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा कम रेट पर टेंडर लेने को लेकर पूर्व में ही राजस्थान विधानसभा में यह मुद्दा उठा चुके हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक की सक्रियता के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं और अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

रविवार को हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद भी विभाग की ओर से कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होती और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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