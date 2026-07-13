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विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

Rajasthan News: बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में विमल पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया. अभिनेताओं ने खुद को केवल पेशेवर कलाकार बताया. कोर्ट ने जवाब रिकॉर्ड पर लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byRam Mehta
Published: Jul 13, 2026, 03:10 PM|Updated: Jul 13, 2026, 03:10 PM
विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश
Image Credit: बारां कोर्ट में हुई विमल पान मसाला केस की सुनवाईSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Vimal Pan Masala Case Update: बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में विमल पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में लिखित जवाब पेश किया. इससे पहले अदालत ने तीनों अभिनेताओं को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे. अब कोर्ट ने सभी पक्षों के जवाब रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है.

कोर्ट में अभिनेताओं की ओर से पेश किया गया जवाब
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत शर्मा, ओम साहू और अंकित शर्मा ने तीनों अभिनेताओं की ओर से जिला उपभोक्ता न्यायालय में लिखित जवाब दाखिल किया. वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल इस विज्ञापन में केवल एक पेशेवर कलाकार के रूप में शामिल हुए थे. उनका कहना था कि उन्होंने अपना काम कानून के दायरे में रहकर किया है और इस मामले में उनकी भूमिका केवल विज्ञापन तक सीमित है.

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क्या है पूरा मामला?
यह मामला विमल पान मसाला के उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसे लेकर बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे विज्ञापन लोगों को, खासकर युवाओं को, गलत संदेश देते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि मशहूर हस्तियों के प्रचार करने से ऐसे उत्पादों को लेकर लोगों में सकारात्मक छवि बनती है, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं.

पहले जारी हुआ था नोटिस
इस मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. उसी नोटिस के जवाब में अब अभिनेताओं की ओर से अदालत में आधिकारिक लिखित पक्ष रखा गया है. अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया है और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अगली सुनवाई पर रहेंगी सबकी नजरें
देशभर में पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों के विज्ञापनों में बड़े फिल्मी सितारों की मौजूदगी को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है. ऐसे मामलों में उपभोक्ता अधिकार, भ्रामक विज्ञापन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे भी उठते रहे हैं. अब बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा. ऐसे में इस केस की अगली तारीख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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