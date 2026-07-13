/विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

Vimal Pan Masala Case Update: बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में विमल पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में लिखित जवाब पेश किया. इससे पहले अदालत ने तीनों अभिनेताओं को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे. अब कोर्ट ने सभी पक्षों के जवाब रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है.

कोर्ट में अभिनेताओं की ओर से पेश किया गया जवाब

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णकांत शर्मा, ओम साहू और अंकित शर्मा ने तीनों अभिनेताओं की ओर से जिला उपभोक्ता न्यायालय में लिखित जवाब दाखिल किया. वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल इस विज्ञापन में केवल एक पेशेवर कलाकार के रूप में शामिल हुए थे. उनका कहना था कि उन्होंने अपना काम कानून के दायरे में रहकर किया है और इस मामले में उनकी भूमिका केवल विज्ञापन तक सीमित है.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला विमल पान मसाला के उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसे लेकर बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे विज्ञापन लोगों को, खासकर युवाओं को, गलत संदेश देते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं. शिकायतकर्ता का कहना है कि मशहूर हस्तियों के प्रचार करने से ऐसे उत्पादों को लेकर लोगों में सकारात्मक छवि बनती है, जिससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं.

पहले जारी हुआ था नोटिस

इस मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने पहले शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. उसी नोटिस के जवाब में अब अभिनेताओं की ओर से अदालत में आधिकारिक लिखित पक्ष रखा गया है. अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया है और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अगली सुनवाई पर रहेंगी सबकी नजरें

देशभर में पान मसाला और तंबाकू से जुड़े उत्पादों के विज्ञापनों में बड़े फिल्मी सितारों की मौजूदगी को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है. ऐसे मामलों में उपभोक्ता अधिकार, भ्रामक विज्ञापन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मुद्दे भी उठते रहे हैं. अब बारां जिला उपभोक्ता न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा. ऐसे में इस केस की अगली तारीख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.