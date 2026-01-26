शिक्षा मंत्री के गृह जिले में नियमों की उड़ी धज्जियां, PM Shri School में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू

PM Shri School Baran: राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को मॉडल बनाने के दावों और 'पीएम श्री' योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के वादों के बीच बारां जिले से एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिले के समरानियां कस्बे में स्थित 'पीएम श्री' राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. यहां छात्रों को क्लास रूम में पढ़ाने के बजाय उनसे स्कूल परिसर और कमरों में झाड़ू लगवाई जा रही है.

भविष्य संवारने के बजाय साफ-सफाई में जुटे नौनिहाल

एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर इन स्कूलों को 'आदर्श विद्यालय' के रूप में पेश कर रही है, वहीं समरानियां के इस स्कूल में हकीकत इसके उलट है. शनिवार को स्कूल परिसर में बच्चे किताबों की जगह झाड़ू थामे नजर आए. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के कड़े निर्देशों के बावजूद, जिसमें बच्चों से किसी भी प्रकार की मजदूरी या सफाई कार्य करवाना प्रतिबंधित है, स्कूल प्रशासन ने इन बच्चों को सफाई कर्मी बना दिया.

'पीएम श्री'स्कूल की खुली पोल

हैरानी की बात यह है कि यह घटना सामान्य स्कूल की नहीं, बल्कि 'पीएम श्री' स्कूल की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आधुनिक तकनीक और बेहतर वातावरण में शिक्षा देना है. लेकिन विद्यालय के शिक्षकों और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बच्चों को ही सफाई अभियान में झोंक दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जब स्कूल में सफाई व्यवस्था के लिए बजट और प्रावधान होते हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?



शिक्षा विभाग पर सवाल

यह मामला बारां जिले का होने के कारण और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह शिक्षा मंत्री का अपना क्षेत्र है. स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों में इस लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश है. ग्रामीणों का तर्क है कि- "हम बच्चों को स्कूल अपना भविष्य संवारने और पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, झाड़ू लगाने के लिए नहीं. अगर मॉडल स्कूलों का यह हाल है, तो प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी?"

क्या होगी कार्रवाई?

तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री के अपने जिले में प्रशासनिक निगरानी इतनी कमजोर है कि नियमों को ताक पर रख दिया गया? अब देखना यह है कि दोषी शिक्षकों और संस्था प्रधान पर विभाग क्या दंडात्मक कार्रवाई करता है.

