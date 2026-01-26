Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शिक्षा मंत्री के गृह जिले में नियमों की उड़ी धज्जियां, PM Shri School में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू

Rajasthan News: बारां के समरानियां स्थित पीएम श्री स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने का मामला सामने आया है. शिक्षा मंत्री के गृह जिले में नियमों की इस तरह अनदेखी ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ram Mehta
Published: Jan 26, 2026, 10:26 AM IST | Updated: Jan 26, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व
5 Photos
Republic Day 2026

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व

राजस्थान में मौसम मारेगा पलटी, बादल छाने के साथ इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम मारेगा पलटी, बादल छाने के साथ इन इलाकों में बारिश का अलर्ट

Photos: राजस्थान में गणतंत्र दिवस की धूम, मंत्रियों और कलेक्टर्स ने किया ध्वजारोहण, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान
9 Photos
Republic Day 2026

Photos: राजस्थान में गणतंत्र दिवस की धूम, मंत्रियों और कलेक्टर्स ने किया ध्वजारोहण, प्रतिभाओं का हुआ सम्मान

शिक्षा मंत्री के गृह जिले में नियमों की उड़ी धज्जियां, PM Shri School में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू

PM Shri School Baran: राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को मॉडल बनाने के दावों और 'पीएम श्री' योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं के वादों के बीच बारां जिले से एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री के गृह जिले के समरानियां कस्बे में स्थित 'पीएम श्री' राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. यहां छात्रों को क्लास रूम में पढ़ाने के बजाय उनसे स्कूल परिसर और कमरों में झाड़ू लगवाई जा रही है.

भविष्य संवारने के बजाय साफ-सफाई में जुटे नौनिहाल
एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर इन स्कूलों को 'आदर्श विद्यालय' के रूप में पेश कर रही है, वहीं समरानियां के इस स्कूल में हकीकत इसके उलट है. शनिवार को स्कूल परिसर में बच्चे किताबों की जगह झाड़ू थामे नजर आए. सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के कड़े निर्देशों के बावजूद, जिसमें बच्चों से किसी भी प्रकार की मजदूरी या सफाई कार्य करवाना प्रतिबंधित है, स्कूल प्रशासन ने इन बच्चों को सफाई कर्मी बना दिया.

'पीएम श्री'स्कूल की खुली पोल
हैरानी की बात यह है कि यह घटना सामान्य स्कूल की नहीं, बल्कि 'पीएम श्री' स्कूल की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आधुनिक तकनीक और बेहतर वातावरण में शिक्षा देना है. लेकिन विद्यालय के शिक्षकों और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बच्चों को ही सफाई अभियान में झोंक दिया. ग्रामीणों का कहना है कि जब स्कूल में सफाई व्यवस्था के लिए बजट और प्रावधान होते हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?

शिक्षा विभाग पर सवाल
यह मामला बारां जिले का होने के कारण और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि यह शिक्षा मंत्री का अपना क्षेत्र है. स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों में इस लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश है. ग्रामीणों का तर्क है कि- "हम बच्चों को स्कूल अपना भविष्य संवारने और पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, झाड़ू लगाने के लिए नहीं. अगर मॉडल स्कूलों का यह हाल है, तो प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी?"

क्या होगी कार्रवाई?
तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री के अपने जिले में प्रशासनिक निगरानी इतनी कमजोर है कि नियमों को ताक पर रख दिया गया? अब देखना यह है कि दोषी शिक्षकों और संस्था प्रधान पर विभाग क्या दंडात्मक कार्रवाई करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news