अंता उपचुनाव कैसे बना वसुंधरा राजे की साख का सवाल ?

Anta assembly By election : बारां झालावाड़ सीट से दुष्यंत सिंह लगातार सांसद बने है. ऐसे में अंता विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे की साख दाव पर है.

हालांकि अंता सीट पर उपचुनाव के नतीजों से राजस्थान की वर्तमान सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पर्सेप्शन बन सकता है. अंता सीट पर अगर बीजेपी जीतती है तो इसे सरकार के काम पर जनता की मुहर के तौर पर पेश किया जाएगा वहीं अगर बीजेपी हारी, तो विपक्ष को एक मुद्दा और मिल जाएगा.

कंवरलाल मीणा को साल 2023 में टिकट दिलाने में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अहम भूमिका थी. ना सिर्फ टिकट दिलवाने में बल्कि चुनाव जिताने में भी राजे का अहम योगदान रहा था. ऐसे में जब इस सीट पर फिर से चुनाव होगा तो वसुंधरा समर्थक खेमा अपनी पकड़ को मजबूत ही रखना चाहेगा.

अंता विधानसभा सीट पिछले दो दशक से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पाती गयी है. 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 कंवरलाल मीणा ने सीट पर बीजेपी को जीत दिलायी थी.

यहां आपको ये भी बताते चले की अब तक 7 सीटों पर उपचुनाव में 5 पर बीजेपी जीती है, जबकि कांग्रेस ने केवल एक ही सीट जीती. उपचुनावों में कांग्रेस और बेनीवाल की पार्टी को नुकसान हुआ. जहां उपचुनाव से पहले 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी , उपचुनाव के बाद सिर्फ एक रह गयी.

पिछले साल खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनूं, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर उपचुनाव हुए. इसमें खींवसर, देवली उनियार, झुंझुनूं, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर बीजेपी जीती थी. चुनावी चर्चा है कि कांग्रेस इस सीट पर प्रमोद जैन भाया को टिकट दे सकती है, तो इधर बीजेपी के पास दावेदारों को लंबी लिस्ट है.

