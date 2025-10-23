Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता में वोटकटुवा किसे पहुचांएंगे फायदा, किसको होगा नुकसान ?

Anta by election : अंता में नामांकन पत्रों की जांच में  प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया का नामांकन खारिज हो गया,बीस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये हैँ इनमें अधिकांश वो चेहरे हैँ,जो खुद के दम पर नहीं बल्कि किसी और की बैसाखियों पर चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैँ इनसे खतरा बीजेपी और कांग्रेस देानों को ही सता रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 23, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत
7 Photos
Balotra News

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?
6 Photos
Rajasthan news

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?

अंता में वोटकटुवा किसे पहुचांएंगे फायदा, किसको होगा नुकसान ?

Baran News: उर्मिला जैन भाया की उम्मीदवारी नामांकन पत्रों की जांच में ही खारिज हो गई निर्वाचन आयोग ने उन्हें नाम वापस लेने का मौका ही नहीं दिया,आनन फानन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भरा गया पर्चा सिंबल के अभाव में निरस्त कर दिया गया,प्रमोद जैन भाया को आशंका थी कि आपराधिक मुकदमों के चलते उनका नामांकन रदद हो सकता है,पर कई आपत्तियों के बावजूद भाया की उम्मीदवारी बरकरार रही,भाया के साथ बीजेपी के मोरपाल सुमन,पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और नरेश मीणा समेत बीस प्रत्याशी अब मैदान में हैं,इनमें चार प्रमुख प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी के वोटकटुवा माने जा रहे हैँ,यानि बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने वाली परंपरागत जातियों से जुड़े उम्मीदवार,जिनकी पहचान गली मौहल्लों तक सीमित है,बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों से सतर्क भी है और सावधान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दावा है कि भाया ने इन अधिकांश उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है,ताकि बीजेपी के वोट खराब किये जा सकें,पर भाया की इस चुनावी चाल को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी.


इन सोलह उम्मीदवारों को अंता में स्थित उनके गांव गली मौहल्ले से बाहर शायद ही कोई जानता हो,पर चुनाव के जरिये एक तो पहचान बनाने की लालसा तो दूसरी ओर अपनी चहेती पार्टी के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के मकसद से उन्हें मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है कई बार तो बिना जनाधार के ऐसे कई नेताओं पर तरह तरह के आरोप भी सुर्खियों में रहते हैँ,जिसकी अपनी जाति में जितनी बड़ी पकड़,उसकी उतनी ही पूछ परख,कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पर इस तरह से वोट कटुवा उम्मीदवारों का चुनाव में प्रयोग करने के आरोप लगते रहते हैं.

अंता में कौन कौन उम्मीदवार मैदान में

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पंकज कुमार

पुखराज सोनल

दिलदार

रामपाल मेघवाल

अभयदास जांगिड़

बिलाल खान

नरेश

बंशीलाल

नरोत्तम पारीक

नौशाद

योगेश कुमार शर्मा

जमील अहमद

मंजूर आलम

सुनिता मीणा

राजपाल सिंह शेखावत

धर्मवीर

ये सिर्फ चेहरे हैं मोहरे कोई और है, बस चुनाव लड़ना है,पर किसके वोट काटने हैं,और किसके कटवाने हैं,ये बड़ी पार्टियां बखूबी जानती है,इनमें से अधिकांश दूसरों की वैशाखियों पर हैं,अंता विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं में कुछ जनाधार होने के बावजूद एसडीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बजाय निर्दलीय नरेश मीणा का समर्थन कर प्रमोद जैन भाया की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है,कांग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोटरों के खिसकने का खतरा बढ गया है.

बढ़ती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में वोटकटुवा उम्मीदवारों की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है,नमें से कब कौन चुपके से पर्चा उठा लेगा,,या किसी के समर्थन में बैठ जायेगा,अभी तय नहीं है,फिर भी मैदान में खड़े भी रहे तो इनकी प्रचार के दौरान पहुंच एक सीमित जाति और एक सीमित वर्ग तक सीमित रहेगी,पर इनको मिलने वाले वोट पता नहीं नजदीकी मुकाबलों में किसका बना बनाया खेल बिगाड़ जायेंगे,ये वोटों की गिनती के दिन ही पता चलेगा,फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि नाम वापसी के आखरी दिन तक इनमें से मैदान में कितने टिक पायेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Baran News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news