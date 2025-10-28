क्या अंता में 'स्टार प्रचारक' फेल? चुनाव नजदीक, फिर भी CM भजनलाल और वसुंधरा राजे क्यों हैं नदारद?

Anta Bypoll 2025: राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों अंता विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई हैं. चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियों, भाजपा और कांग्रेस, के बड़े और स्टार प्रचारक नेताओं की अनुपस्थिति साफ नजर आ रही है. इस उपचुनाव में मुकाबला रोचक हो गया है, मगर दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व का नदारद रहना स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो, प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में सरकार के कई मंत्री और प्रदेश स्तर के नेता प्रचार कर रहे हैं. कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री मंजु बागमार, पूर्व मंत्री अनिता भदेल, पूर्व सांसद मनोज राजोरिया और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रह्लाद राय टांक जैसे नेता लगातार क्षेत्र में प्रवास कर भाजपा को मजबूत कर रहे हैं. सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिससे मुकाबला कड़ा हुआ है. हालांकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर चेहरे अभी तक प्रचार में नहीं उतरे हैं, जिसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ताओं को है.

कांग्रेस

वहीं, कांग्रेस खेमे में भी बड़े नेताओं की कमी साफ दिख रही है. कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चांदना को चुनाव प्रभारी बनाया है, लेकिन स्टार प्रचारकों की 40 नेताओं की लिस्ट बनने के बावजूद धरातल पर कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अकेले ही चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं.

कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना ने बड़े नेताओं की गैर-मौजूदगी का कारण दीपावली का त्यौहार बताया है. उनका कहना है कि पर्व समाप्त होते ही सभी बड़े नेता, जिनमें स्टार प्रचारक भी शामिल हैं, जल्द ही प्रमोद जैन भाया के पक्ष में प्रचार के लिए अंता क्षेत्र में आएंगे. फिलहाल, उपचुनाव नजदीक होने के बावजूद शीर्ष नेताओं की यह अनुपस्थिति मतदाताओं और राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.



