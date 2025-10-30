Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता में हिट होगा सोशल इंजीनियरिंग का फामूर्ला! BJP ने जातिगत समीकरण साधने के लिए भेजे नेता

Anta By-election: उप चुनाव में अंता विधानसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. बीजेपी प्रचार में सोशल इंजीनियरिंग के साथ ही माइक्रो मैनेजमेंट के फॉर्मूला पर काम कर रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 30, 2025, 04:17 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 04:17 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं बिना टूटे गोल बाजरे की रोटी, जानें आसान सी ट्रिक
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं बिना टूटे गोल बाजरे की रोटी, जानें आसान सी ट्रिक

Rajasthan News : बदली-बदली अन्नपूर्णा रसोई , सफाई और सिस्टम दोनों दुरुस्त
6 Photos
jaipur news

Rajasthan News : बदली-बदली अन्नपूर्णा रसोई , सफाई और सिस्टम दोनों दुरुस्त

खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर करें सिर्फ ये 1 चीज, बन जाएंगे सारे बिगड़ें काम!
6 Photos
Khatu Shyam ji

खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर करें सिर्फ ये 1 चीज, बन जाएंगे सारे बिगड़ें काम!

टोंक में ठंड की एंट्री! बारिश के बाद तिब्बती बाजार में भीड़, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ी
6 Photos
Tonk News

टोंक में ठंड की एंट्री! बारिश के बाद तिब्बती बाजार में भीड़, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ी

अंता में हिट होगा सोशल इंजीनियरिंग का फामूर्ला! BJP ने जातिगत समीकरण साधने के लिए भेजे नेता

Anta By-election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान चल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए हर जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं. दोनों ही दल एन केन प्रकरेण चुनाव जीतना चाह रहे हैं. अंता विधानसभा में करीब सवा दो लाख मतदाता हैं. यहां चार जातियां ऐसी हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकती हैं.

इस सीट पर जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है और जिस जातिगत गठजोड़ के पक्ष में हवा चलेगी, उसी उम्मीदवार को जीत मिलेगी. इस बीच मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट तथा सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के साथ प्रचार पर उतरी है.

अंता का जातिगत समीकरण है ये

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों के अनुसार, अंता विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के करीब 45 से 50 हजार वोट हैं. इसमें एससी की सभी जातियां शामिल हैं. इसके बाद माली समाज के लगभग 40 हजार तथा तीसरे नंबर पर मीणा समाज के करीब 32 से 35 हजार वोटर हैं. चौथे नंबर पर यहां 25 से 30 हजार नागर धाकड़, 15 हजार के लगभग ब्राह्मण, लगभग 20 हजार मुस्लिम मतदाता हैं.

इनके अलावा बनिया और राजपूत समाज के वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. हालांकि इस सीट पर किसी अकेले समाज के वोट से जीत आसान नहीं होती. जीत के लिए अलग-अलग समुदाय के वोटों का गठजोड़ और अन्य सामाजिक समीकरण अहम साबित होंगे.

अंता विधानसभा में जातीय वोट समीकरण

अंता विधानसभा सीट पर 2,26,227 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. जिनमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं. इस सीट पर अनुसूचित जाती के 20.5 प्रतिशत मतदाता हैं. अनुसूचित जनजाति के 16.75 प्रतिशत मतदाता हैं. वहीं माली समाज के 16.5 प्रतिशत मतदाता, धाकड़ समाज के 9 प्रतिशत मतदाता हैं. गुर्जर समाज के 4 प्रतिशत मतदाता, जनरल कास्ट के 11 प्रतिशत मतदाता तथा बाकी ओबीसी वर्ग के 8 प्रतिशत मतदाता हैं.

बीजेपी की जातीय समीकरण साधने की ये कोशिश

बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. इस सूची में प्रमुख नेताओं को जातीय समीकरण के आधार पर शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधामोहनदास अग्रवाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को छोड़ दें, तो बाकी नेताओं को जातीय समीकरण के आधार पर चुना गया है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दीया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कल्पना सिंह, दुष्यंत सिंह राजपूत समाज से आते हैं. इसी तरह खुद प्रत्याशी मोरपाल सुमन, प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र गहलोत, अविनाश गहलोत माली समाज से आते हैं. वहीं प्रेमचंद बैरवा, अर्जुनराम मेघवाल, डा. राधेश्याम बैरवा, बाबूलाल वर्मा, जितेंद्र गोठवाल अनुसूचित जाति से हैं. इधर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनियां, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल जाट समाज से आते हैं.

अनुसूचित जनजाति से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, विधायक ललित मीणा, मोतीलाल मीणा, मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, मंत्री बाबूलाल खराड़ी स्टार प्रचारक हैं. इधर गुर्जर समाज से अलका सिंह गुर्जर, ओमप्रकाश भडाना शामिल हैं. नागर धाकड़ समाज से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, मंत्री हीरालाल नागर शामिल हैं. अन्य दूसरे स्टार प्रचारकों को भी जातिगत समीकरण ध्यान में रखकर ही शामिल किया गया है. हालांकि बाद में बीजेपी की ओर से जारी चुनाव प्रचार समिति को देखें, तो उसमें भी जातिगत समीकरणों को ही ध्यान में रखा गया है.

माइक्रो मैनेजमेंट

जानकारों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर बीजेपी अंता में भी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है. अभी तक देखा जाए तो साफ पता चलता है कि बीजेपी बड़ी सभाएं करने के बजाय छोटे-छोटे समूह में लोगों से संपर्क कर रही है. यही वजह है कि समाज के नेताओं को इसमें उपयोग लिया जा रहा है. वहीं चुनाव में प्रबंधन में लगे नेता आवश्यकता के अनुसार राजस्थान में कहीं से भी नेता को अंता बुला रहे हैं.

युवाओं को साधने के लिए बेरोजगार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और शाहपुरा से प्रत्याशी रहे उपेन यादव को अंता बुलाया है, जबकि सूची में कहीं उनका नाम नहीं था. इसके अलावा बीजेपी की ओर से महिला मोर्चा सहित विभिन्न मोर्चा पदाधिकारियों को भी अंता में प्रचार के लिए लगाया है.

अंता का मिजाज यह रहा

अंता सीट पर पिछले 4 चुनाव जीत हासिल करने वाली पार्टी- 2008 में पहली बार अंता विधानसभा सीट बनी. दो बार कांग्रेस, दो बार भाजपा को जीत मिली, तीन मंत्री बने. 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, गहलोत सरकार में मंत्री बने. 2013 में बीजेपी के डॉ प्रभुलाल सैनी जीते, वसुंधरा सरकार में कृषि मंत्री बने. 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, गहलोत सरकार में खान मंत्री बने. 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा जीते, भजनलाल सरकार में कोई मंत्री पद नहीं मिला.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBaran Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news