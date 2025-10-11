Zee Rajasthan
बारां से दिल्ली तक नेताजी की टिकट दौड़ शुरू, अंता में विधायकी के सपनों ने उड़ा दी नींद!

Rajasthan Politics News: अंता उपचुनाव में बीजेपी अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी में प्रभूलाल सैनी, नंदलाल सुमन सहित आधा दर्जन दावेदार टिकट की उम्मीद में बेकरार हैं. मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना है.

Published: Oct 11, 2025, 05:50 PM IST

बारां से दिल्ली तक नेताजी की टिकट दौड़ शुरू, अंता में विधायकी के सपनों ने उड़ा दी नींद!

Anta By Election 2025: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया का नाम तीन दिन पहले ही घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा अभी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है. पार्टी में आधा दर्जन से अधिक नामों पर मंथन जारी है और प्रत्याशी की घोषणा में एक-दो दिन का समय और लग सकता है.

11 नवंबर को होगा मतदान
नवंबर की 11 तारीख को अंता विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारकर चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है. वहीं भाजपा में टिकट को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच लंबी मंत्रणा हुई, इसके बाद वसुंधरा राजे के आवास पर भी चर्चाएं चलीं. हालांकि, राजे शुक्रवार शाम को दिल्ली रवाना हो गईं और प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई.

क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि उम्मीदवार की घोषणा में कोई देरी नहीं हुई है. भाजपा के सभी समीकरण पार्टी के पक्ष में हैं, इसलिए एक-दो दिन की देरी का कोई महत्व नहीं है. भाजपा में टिकट को लेकर नेताओं के बीच एकराय की कमी साफ नजर आ रही है. पार्टी का एक धड़ा स्थानीय उम्मीदवार की पैरवी कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी की मांग कर रहा है. जिन नामों पर अब तक मंथन हुआ है, उनमें से अधिकांश चेहरे इतने लोकप्रिय नहीं हैं कि वे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का सीधा मुकाबला कर सकें.

कौन-कौन है टिकट की रेस में शामिल
टिकट की रेस में इस समय प्रभूलाल सैनी सबसे आगे माने जा रहे हैं. सैनी ने 2013 में अंता से चुनाव जीतकर तत्कालीन वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था. उनके अलावा नंदलाल सुमन (पूर्व जिला प्रमुख, बारां), आनंद गर्ग (पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष), मोरपाल सुमन (प्रधान, बारां पंचायत समिति), नरेंद्र नागर (पूर्व विधायक, खानपुर) और भगवती बाई मीणा (पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी) भी दावेदारों की सूची में शामिल हैं.

क्या बोले कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल?
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के अनुसार, भाजपा के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है. पार्टी को जिताऊ और टिकाऊ चेहरा चाहिए. उम्मीदवार स्थानीय हो या बाहरी, इससे फर्क नहीं पड़ता. जीत आखिर जीत होती है. अगर स्थानीय चेहरों में जीत की संभावना नहीं दिखी, तो पार्टी बाहर के उम्मीदवार पर भी दांव लगा सकती है.

भजनलाल सरकार की साख से जुड़ा चुनाव
अंता उपचुनाव भजनलाल सरकार की साख से भी जुड़ा माना जा रहा है. भाजपा उपचुनावों में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है. बारां से लेकर जयपुर तक दावेदार नेताओं की दौड़ जारी है. कई नेता दिल्ली दरबार से आशीर्वाद पाने की जुगत में हैं. टिकट के ऐलान से पहले तक दावेदारी की बेकरारी और नेताओं की सक्रियता बनी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

