अंता टिकट पर भाजपा में मचा घमासान! आखिर कौन बनेगा उम्मीदवार?

Anta By Election 2025: अंता विधानसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार घोषित करने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. दिनभर वसुंधरा राजे के आवास से लेकर प्रदेश कार्यालय तक टिकट के दावेदारों की गतिविधियां जारी रही. पूर्व मंत्री प्रभूलाल सैनी के वसुंधरा राजे से लंबी बैठक के बाद बाहर निकलते ही चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान देखी गई. इससे अटकलें तेज हो गईं कि सैनी को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

प्रदेश अध्यक्ष ने भी नहीं किया ऐलान

हालांकि, शाम तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रत्याशी की घोषणा की उम्मीद जगाई, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों को खाली हाथ ही लौटाया. राठौड़ ने कहा, "वसुंधरा जी चाहती हैं कि मैं टिकट का एलान करूं तो मैं तैयार हूं." उन्होंने अंता के टिकट में हुई देरी को स्वीकारते हुए बताया कि पार्टी ने लंबी मंत्रणा और राय-मशविरा के बाद उम्मीदवार का नाम तय कर आलाकमान को भेजा है.

वसुंधरा राजे भी नाखुश

माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे चुनावी तैयारियों में हुई देरी से नाखुश हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ उनकी पसंद के उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर अड़े हैं. राठौड़ ने यह भी कहा कि निर्णय सामूहिक होगा और जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी.

क्या आलाकमान करेंगे एलान

बीजेपी के शीर्ष नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में नाम तय कर आलाकमान को भेजा गया है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही पार्टी अपने उम्मीदवार का एलान कर सकती है. इस बीच, मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है और पार्टी के दिवंगत नेता भरतसिंह भाया को भ्रष्टतम नेताओं में शामिल करने की बात जनता के सामने दोहराई जा रही है. राठौड़ ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की नीतिगत सोच की बजाय जातिगत गणित पर ध्यान देती है.

कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण चुनाव

अंता विधानसभा सीट पर अब सबकी नजरें भाजपा के उम्मीदवार के एलान पर टिकी हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण होने वाला है और टिकट की घोषणा से ही आगामी चुनावी रणनीति स्पष्ट हो जाएगी.

