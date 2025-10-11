भाया VS कौन ? बीजेपी की देरी के मायने और निर्दलीय के साथ सीट का जातीय समीकरण

Anta UP Chunav: राजस्थान के बारां जिले में आने वाली अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है. पार्टी ने प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है. भाया लंबे समय से अंता क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और कांग्रेस के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं. पार्टी का मानना है कि उनकी छवि और क्षेत्र में पकड़ उपचुनाव में निर्णायक साबित हो सकती है.

भाजपा ने उम्मीदवार का नहीं किया ऐलान

भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है. वहीं, नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो चुनाव और भी रोमांचक हो जाएगा.

4 बार पहले हो चुके हैं चुनाव

अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार चुनाव हुए हैं. इसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत दर्ज की है. प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीत हासिल कर मंत्री पद संभाला. भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में जीत दर्ज की थी, जबकि 2023 में कंवर लाल मीणा ने भाजपा के झंडे को बुलंद किया.

11 नवंबर को होगा मतदान

अंता विधानसभा में आगामी 11 नवंबर को मतदान होगा. कुल 2,27,563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.जातिगत आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 50 हजार माली, 45 हजार धाकड़, 30 हजार मीणा और 15 हजार मुस्लिम मतदाता हैं. इसके अलावा जाट, गुर्जर, एससी, ब्राह्मण, महाजन और अन्य समाज के मतदाता भी शामिल हैं.

कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम चुनाव

उपचुनाव में उम्मीदवारों की छवि, जातिगत समीकरण और क्षेत्र में उनकी पकड़ निर्णायक भूमिका निभा सकती है. कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए यह चुनाव अहम माना जा रहा है.

