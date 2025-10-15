क्या BJP का कैंडिडेट भी मैं ही डिक्लेयर करूं? अंता उपचुनाव पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर कसा करारा तंज

Anta By-Election 2025: राजस्थान के अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज अंता में प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंच गए हैं. तो वहीं बीजेपी अभी तक अंता में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है. अंता में अभी तक भाजपा का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ इस सवाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा अब वो काम भी मैं करूंगा! बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ मैं क्या करूं? मैं तो यही कह सकता हूं हमरा कैंडिडेट दमखम के साथ उतर चुका है, हम आज वहीं जा रहे हैं फार्म भरेंगे वो और रैली भी होगी, हमारा काम तो शुरू हो गया है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी रैली में होंगे शामिल

प्रदेश प्रभारी रंधावा सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज अंता में कांग्रेस की नामांकन रैली में शामिल होंगे. कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. कांग्रेस चुनाव के जरिए प्रदेश में मैसेज देना चाहती है. जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके. इसके साथ ही पिछली बार जब प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, तो कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी इस हार का भी बदल कांग्रेस लेना चाह रही है.

कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ मंच पर होंगे मौजूद

इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता आज एक मंच पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस की ओर से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एकजुट है और उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. अंता विधानसभा पर कैंडिडेट डिक्लेअर करने से लेकर नामांकन भरने तक कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है. लेकिन वोटों की गिनती में कौन आगे रहेगा ये देखने वाली बात होगी. हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस के सामने बीजेपी ही नहीं बल्कि नरेश मीणा भी बड़ी चुनौती है नरेश मीणा की ओर से भी नामांकन भरा जा चुका है.

