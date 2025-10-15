Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या BJP का कैंडिडेट भी मैं ही डिक्लेयर करूं? अंता उपचुनाव पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर कसा करारा तंज

Rajasthan Politics News: अंता विधानसभा उपचुनाव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार नामांकन रैली कर दी, जबकि बीजेपी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई. अशोक गहलोत ने इसके ऊपर तंज कसते हुए कहा "क्या कैंडिडेट भी मैं ही डिक्लेयर करूं?" 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 15, 2025, 12:44 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं किस मुगल बादशाह को मिली थी फांसी की सजा?
7 Photos
Mughal

क्या आप जानते हैं किस मुगल बादशाह को मिली थी फांसी की सजा?

राजस्थान के इन लोक उपायों से करें दिवाली की पूजा, सालभर घर छोड़कर नहीं जाएंगी मां लक्ष्मी!
7 Photos
diwali 2025

राजस्थान के इन लोक उपायों से करें दिवाली की पूजा, सालभर घर छोड़कर नहीं जाएंगी मां लक्ष्मी!

राजस्थान घूमने जा रहे हैं? अगर नहीं देखा इन 5 शाही किलों को तो समझो आपकी यात्रा है अधूरी!
7 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान घूमने जा रहे हैं? अगर नहीं देखा इन 5 शाही किलों को तो समझो आपकी यात्रा है अधूरी!

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम
6 Photos
diwa

राजस्थान में दिवाली शॉपिंग के लिए बेस्ट जगहें, बजट होगा कम, शानदार होगा आइटम

क्या BJP का कैंडिडेट भी मैं ही डिक्लेयर करूं? अंता उपचुनाव पर अशोक गहलोत ने भाजपा पर कसा करारा तंज

Anta By-Election 2025: राजस्थान के अंता में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज अंता में प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंच गए हैं. तो वहीं बीजेपी अभी तक अंता में उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है. अंता में अभी तक भाजपा का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ इस सवाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा अब वो काम भी मैं करूंगा! बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ मैं क्या करूं? मैं तो यही कह सकता हूं हमरा कैंडिडेट दमखम के साथ उतर चुका है, हम आज वहीं जा रहे हैं फार्म भरेंगे वो और रैली भी होगी, हमारा काम तो शुरू हो गया है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी रैली में होंगे शामिल
प्रदेश प्रभारी रंधावा सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज अंता में कांग्रेस की नामांकन रैली में शामिल होंगे. कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. कांग्रेस चुनाव के जरिए प्रदेश में मैसेज देना चाहती है. जिससे सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके. इसके साथ ही पिछली बार जब प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, तो कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी इस हार का भी बदल कांग्रेस लेना चाह रही है.

कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ मंच पर होंगे मौजूद
इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता आज एक मंच पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस की ओर से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एकजुट है और उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी. अंता विधानसभा पर कैंडिडेट डिक्लेअर करने से लेकर नामांकन भरने तक कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है. लेकिन वोटों की गिनती में कौन आगे रहेगा ये देखने वाली बात होगी. हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस के सामने बीजेपी ही नहीं बल्कि नरेश मीणा भी बड़ी चुनौती है नरेश मीणा की ओर से भी नामांकन भरा जा चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news