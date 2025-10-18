मोरपाल सुमन ने दाखिल किया नामांकन, राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर लगाए आरोप

Anta By Election 2025: प्रदेश में अंता विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दंगल शुरू हो गया है. बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने आज अपने नामांकन दाखिल किए. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर जमकर हमला बोला. राठौड़ ने कहा कि प्रमोद जैन भाया अपराधी हैं. स्टार प्रचारक घोषित होने के बाद राठौड़ ने कहा कि हम सबसे आगे हैं और हम ही चुनाव जीतेंगे.

चुनावी दंगल हो गया है शुरू

अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं बीजेपी ने प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है. मोरपाल सुमन के नामांकन दाखिल करने के बाद जनता में चुनावी दंगल जोरदार हो गया है. चुनावी दंगल शुरू होते ही प्रत्याशियों और पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज होने लगे हैं.

क्या बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रतिद्वंदी के मुकाबले हम चुनाव में आगे बढ़ गए हैं. हमारे उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ ही हमें माइलेज मिल गया है. राठौड़ ने कहा कि हमारा उम्मीदवार आम नागरिक की पसंद का उम्मीवार है. मोरपाल सुमन निष्कलंक, सेवा भावी और संस्कारवान हैं. उन्होंने आगे कहा कि सामने प्रत्याशी पर दर्जनों मुकदमे हैं और उन पर अपराधों की पराकाष्ठा है. कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत सिंह कुंदनपुर और राजेंद्र गुड़ा ने मंत्री रहते हुए कई आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि भाया ने खूब खाया. विधानसभा के अंदर और बाहर कई बार आप कार्रवाई में लगे. राठौड़ ने कहा कि प्रमोद जैन भैया पर कई मुकदमे हैं.

राठौड़ बोले - हमारा रूट लेवल पर चल रहा है काम

राठौड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया जनता ने तय कर लिया है कि जिसकी पृष्ठभूमि अपराधिक नहीं है, जनसेवक है और आम आदमी के बीच रहने वाला है, हाईफाई नहीं है. जनता तो उसे चुनेगी. राठौड़ ने कहा कि यह मुद्दा चलेगा तो हम आगे निकल गए. उन्होंने बताया कि रूट लेवल पर हमारा काम चल रहा है. बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख गठित किए गए हैं और कार्यकर्ता उत्साहित हैं. राठौड़ ने दावा किया कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे.

स्टार प्रचारकों की सूची हुई घोषित

स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस से पहले जारी करने पर राठौड़ ने कहा कि हमने सूचित कर दिया. हमारे स्टार प्रचारकों के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नाम नहीं चाहिए. स्टार प्रचारकों की घोषणा हुई वह ठीक है. कई लोग नाम के लिए काम नहीं करते, वे संस्कार और नीतिगत सोच के आधार पर काम करते हैं और इस सोच को ताकत मिलने के लिए काम करते हैं.

