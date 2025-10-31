अंता उपचुनाव में मदन राठौड़ का बड़ा बयान, बोले - जीतने वाले को मिलेगा मंत्री पद का इनाम

Rajasthan Politics News: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है. शुक्रवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता में पार्टी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार कर चुनावी रणभेरी बजा दी. इससे पहले राठौड़ कोटा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

अंता से जीतने वाले को मंत्री पद - राठौड़

पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता सीट पर भाजपा की जीत तय है. उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा को समर्थन देगी. राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने हमेशा स्वच्छ छवि और साधारण परिवार से आने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है, और मोरपाल सुमन इसी नीति का उदाहरण हैं. मंत्रीमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर राठौड़ ने कहा, “अंता उपचुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी. संभव है कि अंता से चुनाव जीतने वाले का भी नाम मंत्रीमंडल में शामिल हो.”

निर्दलीय प्रत्याशी के सवाल पर साधी चुप्पी

वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेशाध्यक्ष ने चुप्पी साध ली. उन्होंने केवल इतना कहा कि भाजपा संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में डटा है और जनता के समर्थन से भारी बहुमत से जीत दर्ज की जाएगी. राठौड़ ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिनपर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के आरोप हैं. जनता ऐसे नेताओं से ऊब चुकी है और अब पारदर्शी राजनीति चाहती है. अंता उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन भाजपा संगठन को भरोसा है कि जनता एक बार फिर कमल के फूल को ही चुनेगी.

