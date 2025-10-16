कुछ ही देर में बीजेपी अंता से प्रत्याशी का करेगी एलान, वसुंधरा राजे आवास पर बैठक

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. सभी नेताओं ने क्षेत्रीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपने सुझाव रखे. माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है और पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है.

बैठक के बाद हो सकता है प्रत्याशी घोषित

बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ज़ी मीडिया से बातचीत में कहा कि अंता सीट के उम्मीदवार का ऐलान जल्द किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी. गौरतलब है कि अंता सीट इस समय राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में है. पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट बेहद करीबी मुकाबले में कांग्रेस के पास गई थी, लेकिन अब सत्ता में वापसी के साथ भाजपा इस उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानकर चल रही है.

टिकट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार

अंता उपचुनाव को लेकर वसुंधरा राजे के आवास पर आज फिर बड़ी बैठक हुई. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मंत्री जोगाराम पटेल समेत हाडौती के कई नेता बैठक में मौजूद रहे. पार्टी में कई दौर के मंथन के बावजूद अभी तक टिकट का एलान नहीं हो पाया है. आपको बता दें कि कल शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रेस वार्ता की थी. जिसके अंदर भाजपा के उम्मीदवार घोषित होने के आसार थे. लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया था.

कांग्रेस के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में

आपको बता दें कि यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए सम्मान की लड़ाई है. हालांकि चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के साथ-साथ निर्दलीय नरेश कुमार मीणा भी अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं.

बेढम का दावा अंता फतह करेगी भाजपा

इधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अंता में बीजेपी की जीत का दावा किया है. बेढम ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता से किये गये वादों को पूरा करने में कामयाब रही है. इसलिए जो भी प्रत्याशी मैदान में आयेगा उसकी जीत निश्चित है. पूरी पार्टी एक जुट होकर चुनाव लड़ेगी और बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी.

