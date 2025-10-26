अंता में अकेले लड़ रहे भाया! आकिर क्यों कांग्रेस नेताओं ने चुनाव से बनाई दूरी?

Zee Rajasthan
Rajasthan Politics News: अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया अकेले मैदान में हैं. नामांकन रैली के बाद कोई बड़ा नेता अंता नहीं पहुंचा. गहलोत बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि भाया पर भ्रष्टाचार के आरोपों से सियासी माहौल गर्म है. वोटिंग 11 नवंबर को होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Oct 26, 2025, 05:29 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 05:29 PM IST

Anta By Election 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया इस बार चुनावी मैदान में अकेले नजर आ रहे हैं. नामांकन रैली के दौरान जहां प्रदेश प्रभारी रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, वहीं उसके बाद अब तक किसी बड़े नेता ने अंता में कदम नहीं रखा है.

कांग्रेस नेताओं की दूरी चर्चा का विषय
11 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं की यह दूरी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है. नामांकन रैली के बाद से न तो कोई सभा हुई और न ही किसी वरिष्ठ नेता ने अंता पहुंचकर प्रचार किया. पार्टी अब पूरी तरह भाया के भरोसे चुनाव लड़ती नजर आ रही है.

भाया को गहलोत का करीबी माना जाता है
अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया को गहलोत का करीबी माना जाता है. हालांकि इस बार गहलोत का फोकस बिहार चुनाव पर है, जबकि अन्य कांग्रेस नेता संगठन सृजन को प्राथमिकता दे रहे हैं. यही कारण है कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस की सक्रियता बेहद सीमित दिखाई दे रही है. भाया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाया पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जनता अब बदलाव चाहती है.

क्या बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास?
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि “कांग्रेस नेताओं को कार्रवाई से डर नहीं है. बीजेपी की हालत अंता में खराब है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोपों का सहारा ले रही है.” खाचरियावास ने यह भी कहा कि स्टार प्रचारक तभी अंता जाएंगे जब उम्मीदवार डिमांड करेगा. पार्टी समझती है कि कब और कहां किसकी जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

