अंता में वसुंधरा की एंट्री से मचा धमाल! BJP कार्यकर्ताओं में जोश का विस्फोट, क्या अब कांग्रेस पर भारी पड़ेगा राजे फैक्टर?

Rajasthan Politics News: अंता में चुनावी जंग गर्मा गई है. वसुंधरा राजे के प्रचार संभालते ही BJP में जोश भर गया है. मोरपाल सुमन के समर्थन में जनता उमड़ रही है. कहीं साफा पहनाया जा रहा है तो कहीं फलों से तोला जा रहा है. राजे और दुष्यंत ने गांव-गांव घूमकर मतदाताओं से BJP को वोट देने की अपील की.

Published: Nov 04, 2025, 06:12 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 06:12 PM IST

Anta By Election 2025: अंता में चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है वसुंधरा राजे के प्रचार की कमान संभालने के बाद भाजपा में उत्साह नजर आ रहा है. जल्द सीएम भजनलाल शर्मा भी अंता में प्रचार करने पहुंचेंगे. अंता में भााजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है. लोगों में भाजपा उम्मीदवार को कहीं साफा पहनाने की होड़ मची है तो कहीं उन्हें फलों से तोला जा रहा है. इस बीच पूर्व वसुंधरा राजे ने अंता में प्रचार की कमान संभाल ली है. उनके पुत्र दुष्यंत पहले से ही इस इलाके के गांव गांव में घूमकर मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं. वसुंधरा राजे ने आज कई इलाकों का दौरा किया. मतदाताओं से अपने बरसों पुराने रिश्तों की यादें ताजा कीं और मोरपाल सुमन को चुनाव जीताने की अपील की. राजे ने कहा मोरपाल की जीत से अंता का चहुमुखी विकास होगा.

चुनाव प्रचार में भाजपा पड़ी भारी

कांग्रेस के मुकाबले चुनाव प्रचार में बीजेपी हर ओर भारी पड़ती दिख रही है. वसुंधरा राजे की एंट्री से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह का संचार देखाा जा रहा है. पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती नजर आ रही है. जो नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और मन मसोस कर घर बैठ गये थे, वो भी राजे के चुनाव प्रचार में आते ही मोरपाल सुमन के लिए अब घर घर जाकर वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं. अंता में डबल इंजन की सरकार का हर तरफ शोर सुनाई पड रहा है. भाजपा कार्यकर्ता एक-एक वोट के लिए घर-घर दस्तक दे रहे हैं. वसुंधरा राजे ने अंता की लड़ाई को जनबल बनाम धनबल की लड़ाई करार दिया है.

प्रमोद जैन की छवि भी बना चुनावी मुद्दा

एक तरफ भजनलाल सरकार के मंत्रियों की फौज ने जीत सुनिश्चत करने के लिए जी जान लगा रखी है. तो दूसरी तरफ गुटबाजी में फंसी कांग्रेस के लिए प्रमोद जैन भाया छवि चुनाव में बड़ा मुददा बन गई है. बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आने लगी है पर उसके कार्यकर्ता मतदान के दिन जब तक एक एक वोट नहीं डलवा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे. आखिर बीजेपी को साधारण जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए. ताकि भजनलाल सरकार के दो साल के कार्यकाल पूरा होने के जश्न की खुशी दुगुनी उर्जा के साथ मनाई जा सके.

