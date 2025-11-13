Anta By poll Election: नतीजों का बेसब्री से इंतजार, स्ट्रांग रूम में सील ईवीएम—20 राउंड में 14 प्रत्याशियों का भाग्य तय

Anta By Election: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया, लेकिन अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं. 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है, और बुधवार को होने वाली मतगणना से तय होगा कि कांग्रेस, भाजपा या निर्दलीय में से किसका पलड़ा भारी पड़ता है. जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय पीजी महाविद्यालय में ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया.

तोमर ने मंगलवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि मतगणना 20 राउंड में होगी, जिसमें प्रत्येक राउंड के लिए 14 टेबल लगेंगी. सेमिनार हॉल में होने वाली गणना के दौरान पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी और कड़ी सुरक्षा रहेगी. प्रदेश की जनता के साथ अंता के मतदाता भी बेचैन हैं, क्योंकि यह उपचुनाव राजनीतिक समीकरण बदल सकता है.

शांतिपूर्ण माहौल में 60% टर्नआउट

अंता उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण रहा. लगभग 60% मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की सक्रियता सराहनीय रही. कांग्रेस के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के राम स्वरूप कंवर और निर्दलीय प्रतिनिधि मुख्य मुकाबले में हैं. मतदान के बाद ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया, जहां 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा बल तैनात हैं. तोमर ने कहा, "सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी हैं, और कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी."

कड़े इंतजाम, सीसीटीवी नजर

ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील करने के दौरान डीईओ रोहिताश्व सिंह तोमर ने व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया. रूम के बाहर पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती है, जबकि अंदर सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे. तोमर ने बताया, "सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, और मतगणना से पहले ईवीएम की सील की जांच होगी." यह उपाय चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हैं.

20 राउंड, 14 टेबल पर जोरदार मुकाबला

मतगणना बुधवार सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो 20 राउंड में पूरी होगी. प्रत्येक राउंड में 14 टेबल लगेंगी, जहां ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की भी जांच होगी. कुल 15 उम्मीदवारों में से 14 का भाग्य तय होगा, जबकि एक सबसे कम वोट वाला रद्द होगा. त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, भाजपा की संगठन शक्ति और निर्दलीय का स्थानीय समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि नतीजे राजनीतिक समीकरण बदल देंगे.

जनता की उम्मीदें: अंता से प्रदेश स्तर पर असर

अंता उपचुनाव न केवल स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है, बल्कि यह भाजपा सरकार की लोकप्रियता का आईना भी बनेगा. मतदाताओं का कहना है कि विकास और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं. तोमर ने अपील की, "परिणामों का इंतजार शांतिपूर्ण रखें." नतीजे दोपहर तक आ सकते हैं, जो प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं.

