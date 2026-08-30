/रक्षाबंधन पर MP जा रहे दादा-पोता रेपी नदी में बहे, 2 दिन बाद मिले शव

Baran Accident: राजस्थान के बारां में रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश जा रहे दादा-पोते की रेपी नदी में बहने से मौत हो गई. शुक्रवार शाम रपट पार करते समय दोनों बाइक समेत तेज बहाव में बह गए थे. दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार को घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच दोनों के शव बरामद किए गए.

बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के होड़ापुरा गांव में शुक्रवार शाम रेपी नदी के तेज बहाव में बहे दादा-पोते के शव दो दिन की तलाश के बाद रविवार को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए. दोनों रक्षाबंधन के अवसर पर मध्यप्रदेश के गलथूनी गांव जा रहे थे. हादसे के बाद से ही ग्रामीणों, परिजनों और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा लगातार नदी में तलाश अभियान चलाया जा रहा था.

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तेज बहाव में मोटरसाइकिल समेत बहे दादा-पोता

जानकारी के अनुसार, सनगवां निवासी धारा सिंह अपने दादा कल्ला सहरिया के साथ मोटरसाइकिल से मध्यप्रदेश के गलथूनी गांव जा रहे थे. शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों होड़ापुरा गांव के पास रेपी नदी की रपट पार कर रहे थे. इसी दौरान नदी में पानी का बहाव काफी तेज था. तेज बहाव के कारण मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और दोनों बाइक समेत नदी में बह गए. घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों और प्रशासन को दी.

हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू

हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू की गई. बाद में सिविल डिफेंस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. नदी में तेज बहाव और पानी के बीच चट्टानों व अन्य स्थानों पर फंसे होने की आशंका के चलते दोनों की तलाश में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सिविल डिफेंस की टीम ग्रामीणों और परिजनों के साथ मिलकर लगातार दो दिनों तक नदी में संभावित स्थानों पर तलाश करती रही. नदी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी काफी सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ा.

चट्टानों के बीच फंसे मिले दोनों के शव

रविवार दोपहर तलाश के दौरान घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर नदी में चट्टानों के बीच दोनों के शव फंसे हुए मिले. शव दिखाई देने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला. शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

