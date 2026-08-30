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रक्षाबंधन पर MP जा रहे दादा-पोता रेपी नदी में बहे, 2 दिन बाद मिले शव

Baran Accident: बारां के शाहाबाद क्षेत्र में रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश जा रहे दादा-पोता शुक्रवार शाम होड़ापुरा गांव के पास रेपी नदी की रपट पार करते समय तेज बहाव में दोनों बाइक समेत बह गए. हादसे के बाद ग्रामीणों, परिजनों और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब दो दिन तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ram Mehta
Published:Aug 30, 2026, 07:53 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 07:53 PM IST
रक्षाबंधन पर MP जा रहे दादा-पोता रेपी नदी में बहे, 2 दिन बाद मिले शव
Image Credit: Baran Accident

Baran Accident: राजस्थान के बारां में रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश जा रहे दादा-पोते की रेपी नदी में बहने से मौत हो गई. शुक्रवार शाम रपट पार करते समय दोनों बाइक समेत तेज बहाव में बह गए थे. दो दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद रविवार को घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर चट्टानों के बीच दोनों के शव बरामद किए गए.

बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के होड़ापुरा गांव में शुक्रवार शाम रेपी नदी के तेज बहाव में बहे दादा-पोते के शव दो दिन की तलाश के बाद रविवार को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए. दोनों रक्षाबंधन के अवसर पर मध्यप्रदेश के गलथूनी गांव जा रहे थे. हादसे के बाद से ही ग्रामीणों, परिजनों और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा लगातार नदी में तलाश अभियान चलाया जा रहा था.

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तेज बहाव में मोटरसाइकिल समेत बहे दादा-पोता

जानकारी के अनुसार, सनगवां निवासी धारा सिंह अपने दादा कल्ला सहरिया के साथ मोटरसाइकिल से मध्यप्रदेश के गलथूनी गांव जा रहे थे. शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे दोनों होड़ापुरा गांव के पास रेपी नदी की रपट पार कर रहे थे. इसी दौरान नदी में पानी का बहाव काफी तेज था. तेज बहाव के कारण मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और दोनों बाइक समेत नदी में बह गए. घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों और प्रशासन को दी.

हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू

हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाश शुरू की गई. बाद में सिविल डिफेंस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. नदी में तेज बहाव और पानी के बीच चट्टानों व अन्य स्थानों पर फंसे होने की आशंका के चलते दोनों की तलाश में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सिविल डिफेंस की टीम ग्रामीणों और परिजनों के साथ मिलकर लगातार दो दिनों तक नदी में संभावित स्थानों पर तलाश करती रही. नदी का बहाव तेज होने के कारण रेस्क्यू टीम को भी काफी सावधानी के साथ अभियान चलाना पड़ा.

चट्टानों के बीच फंसे मिले दोनों के शव

रविवार दोपहर तलाश के दौरान घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर नदी में चट्टानों के बीच दोनों के शव फंसे हुए मिले. शव दिखाई देने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला. शव बरामद होने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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