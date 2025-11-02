Baran News: बारां के अंता में केंद्रीय विद्यालय का संकट... कक्षाओं बंद करने के खिलाफ अभिभावकों का कंडल मार्च, धरना की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले के अंता क्षेत्र में एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय को जर्जर बताकर कक्षा एक और ग्यारहवीं को बंद करने के विरोध में छात्रों व अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने कंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया और चेतावनी दी कि यदि बंद कक्षाओं को शीघ्र चालू नहीं किया गया, तो वे धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे. यह घटना स्थानीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, जहां ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है.

कंडल मार्च से गूंजा विरोध का स्वर

अभिभावकों व छात्रों ने शाम को केंद्रीय विद्यालय परिसर से कंडल मार्च शुरू किया, जो अंता बाजार तक पहुंचा. मार्च के दौरान नारे लगाए गए, "कक्षाएं बंद नहीं होंगी, शिक्षा का अधिकार बरकरार रहेगा!" प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो जर्जर भवन के बहाने स्कूल बंद करने की साजिश का आरोप लगा रहे थे. मार्च के अंत में एक सभा आयोजित हुई, जहां अभिभावक समिति के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कदम स्कूल को पूरी तरह समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा है.

11 माह की लड़ाई बेकार?

अभिभावकों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा स्कूल को जर्जर घोषित कर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है. इस वर्ष कक्षा एक और ग्यारहवीं को बंद करने से अंता व आसपास के ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर असर पड़ा है. अभिभावक समिति ने बताया कि गत 11 माह से वे प्रयासरत हैं – कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. एक अभिभावक ने कहा, "हमारे बच्चों की पढ़ाई पर डाका डाला जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ये छात्र अन्य विकल्पों से वंचित हैं. यदि कक्षाएं नहीं खुलीं, तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे."

ग्रामीण शिक्षा का केंद्र

एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय अंता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो न केवल एनटीपीसी कर्मचारियों के बच्चों बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी शिक्षा का माध्यम है. यहां पढ़ने वाले अधिकांश छात्र अंता, शाहबाद व आसपास के गांवों से हैं, जिनके लिए नजदीकी गुणवत्तापूर्ण स्कूल का अभाव है. अभिभावकों का कहना है कि भवन की मरम्मत संभव है, लेकिन बंदी का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया. शिक्षा विभाग व एनटीपीसी प्रबंधन से मांग की गई है कि तत्काल सर्वे कराकर कक्षाएं बहाल की जाएं.

यह प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर शिक्षा अधिकारों की लड़ाई को तेज कर सकता है. अभिभावक समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की योजना बनाई है, ताकि मामला उच्च स्तर पर पहुंचे. ग्रामीण शिक्षा की इस चुनौती से राज्य सरकार को सबक लेना होगा.

