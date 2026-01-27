Zee Rajasthan
Baran News: श्मशान घाट से 6 साल के कार्तिक की अस्थियां चोरी, राख गायब होने पर परिवार में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Baran News: बारां जिले के अंता में पहली बार श्मशान घाट से बालक की अस्थियां चोरी का सनसनी मामला आया सामने आया जिसके चलते मृतक के परिजन परेशान हे वही कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published: Jan 27, 2026, 09:42 AM IST | Updated: Jan 27, 2026, 09:42 AM IST

Baran News: श्मशान घाट से 6 साल के कार्तिक की अस्थियां चोरी, राख गायब होने पर परिवार में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Baran News: बारां जिले के अंता कस्बे में एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. यहां के श्मशान घाट से पहली बार किसी बालक की अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है. इस घटना से मृतक के परिजन गहरे सदमे में हैं, जबकि पूरा कस्बा इसकी चर्चा में डूबा हुआ है. यह घटना स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

मृतक बालक 6 वर्षीय कार्तिक पुत्र श्रीकांत बागरी का 24 जनवरी 2026 को बीमारी के कारण निधन हो गया था. परिवार ने अंता के श्मशान घाट पर उसका दाह संस्कार किया. हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार, तीए (तीसरा दिन) की रस्म पूरी करने के लिए आज (27 जनवरी 2026) परिवार के सदस्य श्मशान घाट पहुंचे. यहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह बेहद चौंकाने वाला था—बालक की राख और अस्थियां पूरी तरह गायब थीं. जहां चिता जली थी, वहां केवल जलने के निशान बचे थे, लेकिन अस्थियां कहीं नहीं मिलीं.

मृतक बालक के फूफा राधेश्याम बागरी ने बताया कि वे तीए की रस्म के लिए श्मशान घाट गए थे, लेकिन वहां अस्थियां गायब मिलने पर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया. उन्होंने तुरंत अंता पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि अस्थियां चोरी हुई हैं. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी (यदि उपलब्ध हो) और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल कोई संदिग्ध या आरोपी नहीं पकड़ा गया है.

इस घटना ने अंता कस्बे में हड़कंप मचा दिया है. लोग इसे पहली बार होने वाली ऐसी घटना मान रहे हैं. श्मशान घाट जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की चोरी होने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. स्थानीय निवासी सवाल उठा रहे हैं कि रात में श्मशान घाट की सुरक्षा कैसे इतनी कमजोर थी? कुछ लोग इसे काले जादू या तंत्र-मंत्र से जोड़कर भी देख रहे हैं, जबकि ज्यादातर इसे चोरी का मामला मान रहे हैं.

परिजनों ने पुलिस से तेज जांच और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है. इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है. प्रशासन से अपील है कि श्मशान घाटों पर निगरानी बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAjmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


