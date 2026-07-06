/12 साल बाद, बारां में निकलेगी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा

Baran News : ओडिशा के पुरी की तर्ज पर बारां शहर में भी भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन 16 जुलाई को किया जाएगा. रथ यात्रा को लेकर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति की ओर से नगर परिषद धर्मशाला स्तिथ प्रेस क्लब कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर आयोजन की रूपरेखा साझा की गई.

16 जुलाई को शाम 4 बजे मेला मैदान से शुभारंभ

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समिति अध्यक्ष नृसिंह नागर ने बताया कि बारां में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी. तब से हर साल ये यात्रा श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ निकाली जा रही है. उन्होंने बताया कि विशेष रूप से तैयार किए गए, रथ में भगवान श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई भगवान बलभद्र विग्रह स्वरूप में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे. कार्यक्रम संयोजक छोटूलाल सुमन ने बताया कि 16 जुलाई को शाम 4 बजे मेला मैदान स्थित श्री प्यारे रामजी महाराज मंदिर से पूज्य संतों द्वारा विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद रथ यात्रा का शुभारंभ होगा. यात्रा धर्मादा चौराहा, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, श्रीजी मंदिर, सब्जी मंडी, इंदिरा मार्केट, पुलिस चौकी के पीछे से होते हुए दीनदयाल पार्क से होते हुए प्रताप चौक पर संपन्न होगी. यहां पूज्य संतों के सान्निध्य में महाआरती तथा भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा.

दर्जनों जगहों पर होगी आरती और पुष्पवर्षा

समिति के सचिव मनोज शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रथ यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष इवेंट आधारित प्रस्तुतियां भी शामिल की गई हैं. यात्रा मार्ग पर आकर्षक सजावट की जाएगी और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा जगह-जगह पुष्पवर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया जाएगा. लगभग एक दर्जन स्थानों पर भगवान की आरती एवं पूजन का आयोजन भी होगा. आयोजन समिति द्वारा रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. पुलिस प्रशासन के साथ शहर की अखाड़ा समितियां भी सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था में सहयोग करेंगी.

Shri Jagannath Rath Yatra in Baran on 16 July 2026 after 12 years

हर 12 साल में बारां में पुरी की तर्ज पर होता है आयोजन

समिति पदाधिकारियों ने बताया कि पुरी की परंपरा के तरह ही बारां में भी हर 12 सालों में भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की प्रतिमाओं का परिवर्तन कर विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है. आचार्य परमानंद ने शहरवासियों से भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में ज्यादा से

ज्यादा तादात में शामिल होकर सफल बनाने और धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का भी प्रतीक है.

पत्रकार वार्ता में समिति अध्यक्ष नृसिंह नागर, सचिव मनोज शर्मा, कोषाध्यक्ष योगेश सोनी, कार्यक्रम संयोजक छोटूलाल सुमन, उपाध्यक्ष सत्यनारायण गर्ग तथा आचार्य परमानंद ने कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की. इस मौके पर ओमप्रकाश सारस्वत, कमल नागर, रमेशचंद्र यादव, हिंदू अखाड़ा समिति के मुकेश शर्मा नेपाली, बृजगोविंद टेलर, शिवशंकर चतुर्वेदी, गौरव चौरसिया, पुरुषोत्तम नामा सहित समिति के सदस्य एवं शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।