12वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही पिता को काटकर उतारा मौत के घाट, बाप-बेटे की ऐसी अनबन कि धारदार हथियार से खेला खूनी खेल

बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी गांव में शुक्रवार शाम एक पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. 12वीं कक्षा के छात्र बेटे ने स्कूल से लौटते समय पिता हंसराज रैगर के साथ मामूली कहासुनी के बाद धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. गंभीर चोटों से हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई.

Published: Nov 15, 2025, 07:51 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 07:51 AM IST

Baran Crime News: राजस्थान के बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी गांव में शुक्रवार शाम एक मामूली कहासुनी ने खूनी रूप धारण कर लिया. एक बेटे ने अपने पिता पर धारधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी बेटा घटनास्थल से फरार हो गया है, और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. यह घटना परिवार में लंबे समय से चले आ रहे विवादों की परिणति के रूप में सामने आई है, जो स्थानीय समुदाय में सनसनी फैला रही है.

स्कूल से लौटते वक्त भड़का विवाद

घटना शुक्रवार शाम की है, जब मृतक हंसराज पुत्र प्रभुलाल रैगर का बेटा गांव लौट रहा था. बेटा धाकड़खेड़ी गांव में ही 12वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन पढ़ाई के लिए अपनी नानी के गांव में रहता है. स्कूल से घर लौटते समय पिता हंसराज के साथ उसकी मामूली बहस हो गई. गुस्से में आकर बेटे ने पास पड़ा धारदार हथियार उठाया और पिता पर कई वार कर दिए. हमले से गंभीर घायल हंसराज मौके पर ही दम तोड़ दिया. ग्रामीणों ने चीख-पुकार सुनकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी बेटा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका था.

पुराने झगड़ों की जड़ें

जानकारी के अनुसार, हंसराज रैगर का अपनी पत्नी सीमा और बेटे के साथ दो-तीन महीने पहले ही गंभीर कहासुनी हो चुकी थी. उस विवाद के बाद सीमा और बेटा रुपहेड़ा गांव (पीहर) में शिफ्ट हो गए थे. बेटा गांव के स्कूल में पढ़ाई जारी रखे हुए था, लेकिन परिवार का टूटा तन-मन अब भी अशांत था. डीएसपी सयोजीलाल मीणा ने बताया कि यह पारिवारिक कलह ही हत्या का मुख्य कारण लग रही है. मृतक हंसराज एक साधारण किसान थे, जिनका परिवार सामाजिक रूप से सम्मानित था. इस घटना ने गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है, और पड़ोसी परिवारों में डर का माहौल है.

फरारी आरोपी की तलाश तेज

सूचना मिलते ही अंता थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. डीएसपी सयोजीलाल मीणा के नेतृत्व में एसएसआई टीम ने मौका मुआयना किया और फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया. मृतक के शव को कब्जे में लेकर शनिवार को बारां जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ने हत्या (धारा 302 आईपीसी) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के चेकपोस्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया है. डीएसपी ने कहा, "आरोपी नाबालिग होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई होगी. परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ जारी है."

