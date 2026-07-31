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बारां में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला पर हमला, पत्थर मारकर चांदी के कड़े और सोने का ताबीज लूटा

Baran Crime: राजस्थान के बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर खेत जाते समय बदमाश ने पीछे से पत्थर मारकर हमला कर दिया. महिला के बेहोश होने पर आरोपी उसके पैरों से करीब आधा किलो चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज लूटकर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ram Mehta
Published:Jul 31, 2026, 07:23 AM IST | Updated:Jul 31, 2026, 07:23 AM IST
बारां में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला पर हमला, पत्थर मारकर चांदी के कड़े और सोने का ताबीज लूटा
Image Credit: Shahabad Robbery

Shahabad Robbery: बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ लूट और जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. देवरी क्षेत्र के हरियानगर गांव के पास कुनू नदी किनारे एक बदमाश ने महिला के सिर पर नुकीले पत्थर से कई वार कर दिए. महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी उसके पैरों से करीब आधा किलो वजनी चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज लूटकर मौके से फरार हो गया. घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर में पांच टांके लगाए गए.


पहले बातचीत की, फिर पीछे से किया हमला

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पुलिस के अनुसार गाजन गांव निवासी 70 वर्षीय पुनि पुनिया बाई, पत्नी मानाराम यादव, रोज की तरह पशुओं के लिए हरा चारा काटने खेत जा रही थीं. रास्ते में कुनू नदी के पुराने पुल के पास उन्हें करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति बैठा मिला. महिला ने उससे पूछा तो उसने खुद को मछली पकड़ने आया हुआ बताया. इसके बाद महिला आगे बढ़ गई.


कुछ ही दूरी तय करने के बाद आरोपी ने पीछे से महिला पर हमला कर दिया. उसने नुकीले पत्थर से महिला के सिर पर लगातार चार से पांच वार किए. हमले के दौरान आरोपी ने महिला का मुंह और गला भी दबा दिया, ताकि वह शोर न मचा सके. महिला के अचेत होते ही आरोपी उसके पैरों से चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज निकालकर फरार हो गया.


खून से लथपथ हालत में सड़क तक पहुंची महिला

कुछ देर बाद महिला को होश आया तो वह खून से लथपथ हालत में किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंची. वहां मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान महिला के सिर में पांच टांके लगाए. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.


पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश तेज

घटना की सूचना मिलते ही शाहाबाद डीएसपी आशीष भार्गव अस्पताल पहुंचे और घायल महिला से पूरी घटना की जानकारी ली. शाहाबाद थाना पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर लूट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है. महिला ने पुलिस को आरोपी का हुलिया भी बताया है, जिसके आधार पर अलग-अलग टीमों को तलाश में लगाया गया है.


CCTV और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच

पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के जरिए आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.


ग्रामीणों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद हरियानगर और आसपास के गांवों में लोगों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और खेतों व सुनसान रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर जल्द रोक लगाने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी वारदात दोबारा न हो.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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