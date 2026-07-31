/बारां में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला पर हमला, पत्थर मारकर चांदी के कड़े और सोने का ताबीज लूटा

Shahabad Robbery: बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ लूट और जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. देवरी क्षेत्र के हरियानगर गांव के पास कुनू नदी किनारे एक बदमाश ने महिला के सिर पर नुकीले पत्थर से कई वार कर दिए. महिला के बेहोश होने के बाद आरोपी उसके पैरों से करीब आधा किलो वजनी चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज लूटकर मौके से फरार हो गया. घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर में पांच टांके लगाए गए.



पहले बातचीत की, फिर पीछे से किया हमला

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पुलिस के अनुसार गाजन गांव निवासी 70 वर्षीय पुनि पुनिया बाई, पत्नी मानाराम यादव, रोज की तरह पशुओं के लिए हरा चारा काटने खेत जा रही थीं. रास्ते में कुनू नदी के पुराने पुल के पास उन्हें करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति बैठा मिला. महिला ने उससे पूछा तो उसने खुद को मछली पकड़ने आया हुआ बताया. इसके बाद महिला आगे बढ़ गई.



कुछ ही दूरी तय करने के बाद आरोपी ने पीछे से महिला पर हमला कर दिया. उसने नुकीले पत्थर से महिला के सिर पर लगातार चार से पांच वार किए. हमले के दौरान आरोपी ने महिला का मुंह और गला भी दबा दिया, ताकि वह शोर न मचा सके. महिला के अचेत होते ही आरोपी उसके पैरों से चांदी के कड़े और गले से सोने का ताबीज निकालकर फरार हो गया.



खून से लथपथ हालत में सड़क तक पहुंची महिला

कुछ देर बाद महिला को होश आया तो वह खून से लथपथ हालत में किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंची. वहां मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें देखा और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के दौरान महिला के सिर में पांच टांके लगाए. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.



पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश तेज

घटना की सूचना मिलते ही शाहाबाद डीएसपी आशीष भार्गव अस्पताल पहुंचे और घायल महिला से पूरी घटना की जानकारी ली. शाहाबाद थाना पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर लूट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है. महिला ने पुलिस को आरोपी का हुलिया भी बताया है, जिसके आधार पर अलग-अलग टीमों को तलाश में लगाया गया है.



CCTV और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच

पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के जरिए आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.



ग्रामीणों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद हरियानगर और आसपास के गांवों में लोगों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और खेतों व सुनसान रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर जल्द रोक लगाने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी वारदात दोबारा न हो.



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