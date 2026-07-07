/Swarnim Rajasthan Baran : बारां के 'रियल हीरोज' का सम्मान, सुरक्षा से सेवा तक का सफर सम्मानित

Swarnim Rajasthan Baran : बारां में आज ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम के तहत उन हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बारां की तस्वीर बदली है. कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली हस्तियों का विवरण निम्न है.

आशा सिंह बारहठ (सीआई, महिला थाना): आशा सिंह बारहठ ना सिर्फ थाने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार के जरिए महिलाओं और बच्चों को अपराध के प्रति सजग कर रही हैं.

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जगदीश शर्मा (एएसआई): एसपी कार्यालय में तैनात जगदीश शर्मा, साइबर अपराधों की रोकथाम में मिसाल हैं. उन्होंने 1431 मोबाइलों को ट्रेस कर 3 करोड़ रुपये की संपत्ति उनके मालिकों तक पहुंचाई है.

विमलेश मेहता (एएसआई): एसआर सेल इंचार्ज के रूप में इन्होंने एनडीपीएस तस्करों की कमर तोड़ने और उनकी संपत्ति जब्त करने में अभूतपूर्व कार्य किया है.

जसवंत चौधरी : सांपों के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध जसवंत अब तक 1000 से अधिक जहरीले सांपों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ चुके हैं.

डॉ. संतोष मेहता : एक चिकित्सक होकर वे युवाओं को फिट रहने का मंत्र दे रहे हैं. रनिंग के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति एक नई अलख जगाई है.

सुनील मेहता (कनिष्ठ अभियंता) : बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद, सुनील रात-दिन मुस्तैदी से काम कर शहर की बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.