/Swarnim Rajasthan Baran : शिक्षा, पर्यावरण और खेल में बारां का परचम, ज़ी राजस्थान ने किया जिले के गौरवशाली व्यक्तित्वों का अभिनंदन

Swarnim Rajasthan Baran : ज़ी राजस्थान के 'स्वर्णिम राजस्थान' कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जिले के उन दिग्गजों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज की दिशा बदलने का काम किया है.

डॉ. मुकेश मीणा (पर्यावरणविद): पिछले 6 वर्षों से हर रविवार पौधारोपण का संकल्प लेने वाले डॉ. मुकेश अब तक 50,000 पौधे लगाकर 'ग्रीन बारां' का सपना साकार कर रहे हैं.

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डॉ. सुधीरा (ब्रांड एंबेसडर, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ): बारां में महिला शिक्षा और बेटी सशक्तिकरण की अलख जगाने में इनका योगदान अतुलनीय है.

योगेंद्र भारद्वाज (अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क विभाग): सरकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम छोर तक पहुँचाकर वे सुशासन को मजबूती दे रहे हैं.

अरमान मलिक (शिक्षाविद): आदिवासी अंचल में शिक्षा का दीप जलाने के साथ-साथ अरमान ने वॉलीबॉल और फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.

निशा जोशी (शिक्षाविद् और समाजसेविका): शिक्षा के साथ संस्कार और आत्मरक्षा की शिक्षा देने वाली निशा के छात्र आज राष्ट्रीय स्तर की परेड में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं.

करन सिंह सिकरवार (पावरलिफ्टिंग): शाहाबाद के करन ने गोवा में आयोजित एशिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 90 किलो बेंच प्रेस और 150 किलो डेडलिफ्ट के साथ 2 सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है.