/बारां में रोशनदान तोड़कर घर में घुसे चोर, 4.5 क्विंटल की तिजोरी लेकर फरार

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Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता में लाखों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोर कमरे में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी को चुराकर अपने साथ ले गए. तिजोरी में साढ़े 5 लाख रुपए नकदी सहित सोने-चांदी के आभूषण रखे हुए थे.
4 क्विंटल की तिजोरी ले भागे चोर
पीड़ित मनोज बत्रा ने बताया कि रात्रि को उनकी बेटी 2 बजे तक पढ़ रही थी, उसके सोने के बाद अज्ञात चोरों द्वारा रोशनदान को तोड़कर मकान में प्रवेश किया गया. बाद में 2 कमरो में रखी अलमारियों को तोड़ दिया गया. वहीं एक कोने में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी को अपने साथ ले गए. घटना की जानकारी परिजनों को सवेरे लगने पर सभी के होश उड़ गए.
आए दिन हो रही चोरियों से लोगों में भय का माहौल
बाद में पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया. बता दें कि कस्बे में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रही चोरियों के चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.
पूर्व में भी एनटीपीसी में हुई करोड़ों की चोरी का अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है. वहीं नागदा धाम मंदिर में हुई चोरी का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. साथ ही आए दिन कस्बे से बाइक चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं.
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