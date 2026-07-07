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बारां में रोशनदान तोड़कर घर में घुसे चोर, 4.5 क्विंटल की तिजोरी लेकर फरार

Baran News: बारां के अंता कस्बे में चोर एक घर से करीब साढ़े 4 क्विंटल वजनी तिजोरी उठाकर ले गए. तिजोरी में 5.5 लाख नकद और सोने-चांदी के आभूषण रखे थे. चोर रोशनदान तोड़कर घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

Edited byAman SinghReported byRam Mehta
Published: Jul 07, 2026, 03:23 PM|Updated: Jul 07, 2026, 03:23 PM
बारां में रोशनदान तोड़कर घर में घुसे चोर, 4.5 क्विंटल की तिजोरी लेकर फरार
Image Credit: Baran NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के अंता में लाखों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात चोर कमरे में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी को चुराकर अपने साथ ले गए. तिजोरी में साढ़े 5 लाख रुपए नकदी सहित सोने-चांदी के आभूषण रखे हुए थे.

4 क्विंटल की तिजोरी ले भागे चोर

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पीड़ित मनोज बत्रा ने बताया कि रात्रि को उनकी बेटी 2 बजे तक पढ़ रही थी, उसके सोने के बाद अज्ञात चोरों द्वारा रोशनदान को तोड़कर मकान में प्रवेश किया गया. बाद में 2 कमरो में रखी अलमारियों को तोड़ दिया गया. वहीं एक कोने में रखी साढ़े 4 क्विंटल की तिजोरी को अपने साथ ले गए. घटना की जानकारी परिजनों को सवेरे लगने पर सभी के होश उड़ गए.

आए दिन हो रही चोरियों से लोगों में भय का माहौल

बाद में पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया. बता दें कि कस्बे में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन हो रही चोरियों के चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं.

पूर्व में भी एनटीपीसी में हुई करोड़ों की चोरी का अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है. वहीं नागदा धाम मंदिर में हुई चोरी का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. साथ ही आए दिन कस्बे से बाइक चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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