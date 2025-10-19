Zee Rajasthan
दिवाली से पहले बड़ा हादसा, अंता में करंट की चपेट में आए 3 सगे भाई, एक कोटा रेफर

Baran News: राजस्थान में बारां जिले के अंता कस्बे में दीपावली की तैयारियों के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. घटना सोमवार देर रात की है, जब एनटीपीसी तिराहे के पास काचरी रोड स्थित जानकीलाल सुमन के मकान में तीन सगे भाई दीपावली पर्व के लिए लाइट सजावट का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान वे अचानक ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 19, 2025, 06:53 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 06:53 AM IST

Baran News: जिले के अंता कस्बे में दीपावली की तैयारियों के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. घटना सोमवार देर रात की है, जब एनटीपीसी तिराहे के पास काचरी रोड स्थित जानकीलाल सुमन के मकान में तीन सगे भाई दीपावली पर्व के लिए लाइट सजावट का कार्य कर रहे थे. इसी दौरान वे अचानक ऊपर से गुजर रही 33 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गए. हादसे में तीनों भाई गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल अंता के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

अफरा-तफरी का माहौल बन गया
डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक भाई की हालत गंभीर देखते हुए उसे कोटा रेफर कर दिया, जबकि बाकी दो भाइयों का इलाज अंता अस्पताल में जारी है. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए.

33 केवी लाइन लंबे समय से खतरा बनी हुई
स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान के ठीक पास से गुजर रही यह 33 केवी लाइन लंबे समय से खतरा बनी हुई है. ग्रामीणों ने इस संबंध में बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी थी और लाइन को शिफ्ट करने की मांग भी की थी, लेकिन अब तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.

विभाग की लापरवाही है इस हादसे का मुख्य कारण
लोगों ने विभाग की लापरवाही को इस हादसे का मुख्य कारण बताया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लाइन को स्थानांतरित नहीं किया गया, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

यह हादसा दीपावली जैसे हर्षोल्लास के पर्व से पहले पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी बन गया है कि विद्युत सुरक्षा के प्रति जरा-सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

