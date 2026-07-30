/कागजात नहीं दिखाने पर पुलिस ने जब्त की कार, 3 माह के मासूम संग परिवार को सड़क पर छोड़ने का आरोप

Rajasthan Police: राजस्थान के बारां जिले में मांगरोल थाना पुलिस की एक कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने कार के दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन जब्त कर लिया और रात करीब 3 बजे तीन माह के मासूम बच्चे सहित पूरे परिवार को सड़क पर छोड़ दिया. घटना के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नियमों के तहत कार्रवाई की गई है.



क्या है पूरा मामला?

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जानकारी के अनुसार मांगरोल थाना पुलिस रात्रिकालीन गश्त पर थी. इसी दौरान छबड़ा से मऊ की ओर जा रही एक कार को जांच के लिए रोका गया. पुलिस ने चालक से वाहन के आवश्यक दस्तावेज मांगे, लेकिन मौके पर वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. पुलिस का कहना है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने और परिस्थितियां संदिग्ध लगने के कारण नियमानुसार कार को जब्त कर लिया गया.



दूसरी ओर कार सवार मनीष सुमन का कहना है कि वह अपनी पत्नी और तीन माह के बच्चे के साथ देवी दर्शन के लिए जा रहे थे. जल्दबाजी में वाहन के दस्तावेज घर पर ही रह गए थे. उन्होंने पुलिसकर्मियों से परिवार को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.



परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

कार सवार परिवार का आरोप है कि पुलिस ने रात करीब 3 बजे उन्हें सड़क पर ही छोड़ दिया. उनका कहना है कि कार में तीन माह का मासूम बच्चा भी मौजूद था, बावजूद इसके पुलिस ने मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया. परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया और कार को चोरी की बताते हुए जब्त कर लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया.



पुलिस ने क्या कहा?

मामले पर मांगरोल थाना प्रभारी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक (ASI) पुलिस जाप्ते के साथ नियमित रात्रिकालीन गश्त पर थे. जांच के दौरान कार को रोका गया और सामान्य पूछताछ की गई. थाना प्रभारी के अनुसार कार सवार ने पुलिसकर्मियों से अभद्र व्यवहार किया और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए. ऐसे में संदेह के आधार पर मोटर वाहन नियमों के तहत कार को जब्त किया गया. पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की गई है.



वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. एक पक्ष पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष नियमों के पालन की बात कर रहा है. फिलहाल वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यदि मामले में औपचारिक शिकायत या जांच होती है, तो उसके आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.



जांच और तथ्यों का इंतजार

यह मामला पुलिस कार्रवाई और आम नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर चर्चा का विषय बन गया है. एक ओर पुलिस का कहना है कि बिना दस्तावेज वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन है, वहीं परिवार का आरोप है कि मानवीय आधार पर उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए था. अब सभी की नजर इस बात पर है कि मामले की आगे क्या जांच होती है और वायरल वीडियो के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलते हैं.

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