/बारां के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का संकट, जननी एक्सप्रेस बंद, जच्चा-बच्चा की जान दांव पर

Janani Express: बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने गंभीर संकट पैदा कर दिया है. दूरदराज के गांवों में प्रसव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण सेवा 104 जननी एक्सप्रेस पिछले कई महीनों से पूरी तरह बंद पड़ी हुई है. इससे शाहबाद, छबड़ा और किशनगंज जैसे दुर्गम इलाकों की गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.



जननी एक्सप्रेस की अनुपस्थिति में बढ़ा खतरा

जननी सुरक्षा योजना के तहत चलाई जाने वाली यह निशुल्क सेवा आदिवासी क्षेत्र की प्रसूता महिलाओं के लिए जीवन रेखा की तरह थी. अब इस सेवा के बंद हो जाने से महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी या निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है. कई बार तो महिलाओं को बसों या खराब सड़कों वाले रास्तों से गुजरते हुए अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है. कच्ची और पथरीली सड़कों के कारण 108 एंबुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच पाती है. ऐसे में जच्चा और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है.

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गरीब परिवारों पर पड़ रहा है भारी बोझ

आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. जननी एक्सप्रेस बंद होने के बाद निजी वाहन संचालकों ने मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया है. शाहबाद जैसे क्षेत्र में जहां एक ओर गरीबी है, वहीं दूसरी ओर प्रसव के लिए अस्पताल जाने में अब हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. कई परिवार इस अतिरिक्त बोझ को उठाने में असमर्थ हैं.



रास्ते में ही हो रहा प्रसव, मजबूरी में ऑटो-ट्रैक्टर पर डिलीवरी

स्थानीय लोगों के अनुसार, कई मामलों में एंबुलेंस या जननी एक्सप्रेस के न पहुंचने के कारण महिलाओं को रास्ते में ही प्रसव करना पड़ रहा है. कुछ महिलाओं ने ऑटो रिक्शा में, तो कुछ ने निजी वाहनों में ही बच्चे को जन्म दिया. ऐसी स्थितियां न सिर्फ बेहद जोखिम भरी हैं बल्कि मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती हैं.

चिकित्सा विभाग की लापरवाही

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. बार-बार शिकायत करने के बावजूद जननी एक्सप्रेस सेवा को बहाल नहीं किया गया है. आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं जो पहले निशुल्क और सुविधाजनक सेवा का लाभ लेती थीं, अब मौत के साए में जीने को मजबूर हैं.

प्रशासन से मांग

क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तुरंत जननी एक्सप्रेस सेवा को बहाल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दूरदराज के आदिवासी इलाकों में यह सेवा न सिर्फ समय की बचत करती है बल्कि जच्चा-बच्चा की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

वर्तमान स्थिति में बारां जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का यह संकट चिंता का विषय बन गया है. यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले दिनों में जच्चा-बच्चा से जुड़ी कई दुखद घटनाएं बढ़ सकती हैं.

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