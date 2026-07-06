/बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Baran News: राजस्थान के बारां जिले के छीपाबड़ौद उपखंड अंतर्गत हरनावदाशाहजी क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहाँ अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की दो भयावह घटनाओं में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला भी मामूली रूप से झुलस गई है. स्थानीय पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है. बताया जा रहा है कि दोनों ही हादसे उस वक्त हुए जब ग्रामीण खेतों पर रोजमर्रा का काम निपटा रहे थे.

खेत पर काम करते समय अचानक गिरी बिजली, पोते की मौत और दादी झुलसी

पहली हृदयविदारक घटना कचनारिया कलां गांव की है. पुलिस एएसआई अखेराज सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, कचनारिया कलां निवासी दिनेश (22 वर्ष), पुत्र हेमराज भील, अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहा था. उस वक्त उसकी दादी भी खेत पर उसके साथ ही काम में हाथ बंटा रही थी. इसी दौरान मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी शुरू हो गई.

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तभी अचानक आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली सीधे दिनेश के ऊपर आ गिरी. बिजली के इस जोरदार झटके से दिनेश बुरी तरह झुलस गया. आनन-फानन में परिजन और आसपास के लोग उसे बेहद गंभीर अवस्था में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहाँ चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में मृतक दिनेश की दादी को भी बिजली के तेज झटके लगे, जिससे वे मामूली रूप से झुलस गईं.

दूसरी घटना: मोतीपुरा कलां में रखवाली कर रहे किसान ने गंवाई जान

आसमानी आफत का दूसरा कहर इसी क्षेत्र के मोतीपुरा कलां गांव में टूटा. यहाँ के निवासी कमलसिंह मीणा (44 वर्ष) अपने खेत पर गए हुए थे. जानकारी के मुताबिक, वे खेत पर काम और रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक वे भी आकाशीय बिजली की सीधी चपेट में आ गए.

करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि कमलसिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. एक ही क्षेत्र में कुछ ही अंतराल पर हुए इन दो हादसों के बाद कचनारिया कलां और मोतीपुरा गांवों सहित पूरे हरनावदाशाहजी क्षेत्र में मातम पसर गया है. दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मौसम विभाग का अलर्ट: मेघगर्जन के समय बरतें यह सावधानियां

मौसम विभाग (IMD) ने मानसून सीजन को देखते हुए बारां सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और वज्रपात (आकाशीय बिजली) का यलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने किसानों और आमजन से अपील की है कि खराब मौसम में सुरक्षा नियमों का पालन करें.

पेड़ों के नीचे शरण न लें: बारिश शुरू होने पर कभी भी किसी पेड़ के नीचे न खड़े हों. अक्सर आकाशीय बिजली ऊंचे पेड़ों पर जल्दी गिरती है.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी: मौसम खराब होने पर खेतों में काम कर रहे किसान भाई लोहे के औजारों से दूर रहें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.

सुरक्षित स्थानों पर जाएं: बादलों की तेज गड़गड़ाहट सुनाई देते ही खुले खेतों से निकलकर तुरंत पक्के मकानों या सुरक्षित इमारतों की शरण लें.

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